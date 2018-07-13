ФИФА заплатила клубам 180 миллионов за участие игроков в ЧМ-2018. Больше всех в РФПЛ заработал «Локомотив»

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018.

Всего ФИФА распределит между клубами около 180 миллионов евро. Организация платит клубам за то, что футболисты могут получить травму на ЧМ. За каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает примерно 7236 евро. Выплата не зависит от того, выходил футболист на поле или нет.

Лидером среди российских клубов стал «Локомотив», заработавший 1,7 миллиона евро. Это 20 место в общем рейтинге. В топ-50 вошли еще три команды РФПЛ: на 29 месте расположился «Зенит» – 1,2 миллиона, «Краснодар» занял 32 место – 1,16 миллиона, у ЦСКА 33 строчка – 1,13 миллиона.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 4 417 500 евро

2. «Реал» – 4 316 800 евро

3. «Челси» – 3 964 600 евро

4. «Тоттенхэм» – 3 843 100 евро

5. «Барселона» – 3 658 900 евро

6. «ПСЖ» – 3 610 100 евро

7. «Манчестер Юнайтед» – 3 348 800 евро

8. «Монако» – 3 002 900 евро

9. «Атлетико» – 2 671 900 евро

10. «Ювентус» – 2 489 500 евро.