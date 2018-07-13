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    ФИФА заплатила клубам 180 миллионов за участие игроков в ЧМ-2018. Больше всех в РФПЛ заработал «Локомотив»

    Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018.

    Всего ФИФА распределит между клубами около 180 миллионов евро. Организация платит клубам за то, что футболисты могут получить травму на ЧМ. За каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает примерно 7236 евро. Выплата не зависит от того, выходил футболист на поле или нет.

    Лидером среди российских клубов стал «Локомотив», заработавший 1,7 миллиона евро. Это 20 место в общем рейтинге. В топ-50 вошли еще три команды РФПЛ: на 29 месте расположился «Зенит» – 1,2 миллиона, «Краснодар» занял 32 место – 1,16 миллиона, у ЦСКА 33 строчка – 1,13 миллиона.

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Сити» – 4 417 500 евро

    2. «Реал» – 4 316 800 евро

    3. «Челси» – 3 964 600 евро

    4. «Тоттенхэм» – 3 843 100 евро

    5. «Барселона» – 3 658 900 евро

    6. «ПСЖ» – 3 610 100 евро

    7. «Манчестер Юнайтед» – 3 348 800 евро

    8. «Монако» – 3 002 900 евро

    9. «Атлетико» – 2 671 900 евро

    10. «Ювентус» – 2 489 500 евро.

    Источник: Sport24

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    13.07.2018 18:56
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 июля 2018, 12:32

      вот это деньги, особенно для топ клубов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 14:05

      Интересная статистика.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 09:21

      хорошо, для наших клубов любая сумма лишней не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 июля 2018, 05:36

      хорошо что без травм обошлось ив казну клуба пополнение плохо и очень жаль что не наши в финале уж очень хотелось ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Ялта-Питер 14 июля 2018, 00:11

      Все игроки . которые играли на чемпионате мира приобрели бесценный опыт !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 июля 2018, 22:53

      Полный список: https://www.tonka-pr.com/blog/fifa-ausgleichszahlungen/
      Помимо названных российских клубов, за своих бывших игроков 250.800 € заработал Ростов

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 13 июля 2018, 22:48

      У игроков Локо, кроме Чорлуки, кстати, грустная статистика) Все матчи, в которых игроки Локо провели хотя бы несколько минут, были проиграны) Перу: 1 победа в 3 матчах, в котором не играл Фарфан, Польша без Рубыся обыграла Японию, Миранчук вышел на 1 тайм с Уругваем, Ману сыграл немного в плей-офф и вылетели сразу же) Это череда совпадений, конечно) Но можно сказать, что игроки Локо исчерпали лимит побед в сезоне) Чорлука практически не играл, поэтому у него еще есть в запасе)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 13 июля 2018, 22:41

      Эх, жаль Саламыч не взял Гилю 3 вратарем) Жаль, что Перу вылетели и Польша) ахах) Чорлука до финала вон дошел, молодец)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2018, 21:33

      И Ростову трохи тоже должно перепасть за Исландцев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 13 июля 2018, 20:47

      Клубы заработали, типа так получилось или что? Фишка в чём?

      0
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > sergey610 13 июля 2018, 20:57

      Организация платит клубам за то, что футболисты могут получить травму на ЧМ

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > KPCCSPB 13 июля 2018, 21:53

      ага мне бы такие отпускные когда вместо отпуска батрачишь.

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > KPCCSPB 13 июля 2018, 22:24

      Какие бедные ребята, две недели всего отдохнут. Лучше в офисе горбатится за 50-70 тысяч в месяц и отдыхать целых четыре недели в год!!! Хотя 50-70 это по Москве,в регионах так вообще за 20-30.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Mityai90 13 июля 2018, 22:53

      так ты не сравнивай их труд и свой. Они трудятся всё детство, пока сверстники гуляют, отдыхают, бухают, курят, они тренируются, тренируются и тренируются, потом вырастают, становятся футболистами, а их сверстники, типа тебя, работают в офисе за 50к и ноют, почему же так вышло. Можешь, кстати, поехать в Сибирь, там отпуск 2 месяца, даже если в офисе работаешь. Футболист - тяжелая профессия. Спортсменом быть тяжелее, чем работягой на заводе или в офисе.

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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > loko-the_best 14 июля 2018, 03:05

      По себе людей не суди, меня моя работа устраивает и я не ною. А их никто не заставлял быть спортсменами и мяч катать им с детства было в удовольствие. Иди скажи шахтеру, что у футболиста работа тяжелее его или пожарному, да даже обычно трудяге на заводе. А ты видать не далекого ума, раз так рассуждаешь. Я не спорю, что профессиональный спорт это тяжелый труд, но он и оплачивается очень хорошо (что по мне очень завышено), так что не надо ныть, что они отдыхают мало.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > loko-the_best 14 июля 2018, 05:33

      у кого там отпуск 2 месяца ? я сам сибиряк и что то по 2 месяца не отдыхал или ты про вахту имеешь ввиду ?

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Mityai90 14 июля 2018, 07:57

      В регионах это 10-15 ((

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > anri1703 14 июля 2018, 13:08

      про Советский Союз и про Норильск (наверное)

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