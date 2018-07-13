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  • ФИФА заплатила клубам 180 миллионов за участие игроков в ЧМ-2018. Больше всех в РФПЛ заработал «Локомотив»

ФИФА заплатила клубам 180 миллионов за участие игроков в ЧМ-2018. Больше всех в РФПЛ заработал «Локомотив»

13 июля 2018, 18:56
28

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018.

Всего ФИФА распределит между клубами около 180 миллионов евро. Организация платит клубам за то, что футболисты могут получить травму на ЧМ. За каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает примерно 7236 евро. Выплата не зависит от того, выходил футболист на поле или нет.

Лидером среди российских клубов стал «Локомотив», заработавший 1,7 миллиона евро. Это 20 место в общем рейтинге. В топ-50 вошли еще три команды РФПЛ: на 29 месте расположился «Зенит» – 1,2 миллиона, «Краснодар» занял 32 место – 1,16 миллиона, у ЦСКА 33 строчка – 1,13 миллиона.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 4 417 500 евро

2. «Реал» – 4 316 800 евро

3. «Челси» – 3 964 600 евро

4. «Тоттенхэм» – 3 843 100 евро

5. «Барселона» – 3 658 900 евро

6. «ПСЖ» – 3 610 100 евро

7. «Манчестер Юнайтед» – 3 348 800 евро

8. «Монако» – 3 002 900 евро

9. «Атлетико» – 2 671 900 евро

10. «Ювентус» – 2 489 500 евро.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Локомотив Зенит Краснодар ЦСКА
Комментарии (28)
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яйва-яйва
1531500227
Неплохо!
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sergey610
1531504024
Клубы заработали, типа так получилось или что? Фишка в чём?
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FanatSerj
1531506831
И Ростову трохи тоже должно перепасть за Исландцев
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loko-the_best
1531510908
Эх, жаль Саламыч не взял Гилю 3 вратарем) Жаль, что Перу вылетели и Польша) ахах) Чорлука до финала вон дошел, молодец)
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loko-the_best
1531511327
У игроков Локо, кроме Чорлуки, кстати, грустная статистика) Все матчи, в которых игроки Локо провели хотя бы несколько минут, были проиграны) Перу: 1 победа в 3 матчах, в котором не играл Фарфан, Польша без Рубыся обыграла Японию, Миранчук вышел на 1 тайм с Уругваем, Ману сыграл немного в плей-офф и вылетели сразу же) Это череда совпадений, конечно) Но можно сказать, что игроки Локо исчерпали лимит побед в сезоне) Чорлука практически не играл, поэтому у него еще есть в запасе)
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BRO_football
1531511635
Полный список: https://www.tonka-pr.com/blog/fifa-ausgleichszahlungen/ Помимо названных российских клубов, за своих бывших игроков 250.800 € заработал Ростов
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Ялта-Питер
1531516270
Все игроки . которые играли на чемпионате мира приобрели бесценный опыт !
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anri1703
1531535766
хорошо что без травм обошлось ив казну клуба пополнение плохо и очень жаль что не наши в финале уж очень хотелось ))
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OfaZavr
1531549299
хорошо, для наших клубов любая сумма лишней не будет.
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zigbert
1531566321
Интересная статистика.
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