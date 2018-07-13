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  • Nike уже выпустил футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы начать продавать их в понедельник

Nike уже выпустил футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы начать продавать их в понедельник

13 июля 2018, 17:14
24

Компания Nike уже начала выпускать футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы они были готовы к продаже уже в понедельник.

Производитель экипировки уже пошил 20 тысяч экземпляров, которые будут доступны для покупки в понедельник или вторник, в зависимости от результата финала чемпионата мира с Хорватией.

Французы выиграли ЧМ-1998, добавив звезду над своей эмблемой на футболке. В случае победы над хорватами в решающем матче ЧМ-2018, на форме трехцветных появится еще одна звезда.

Источник: Footyheadlines.com
Чемпионат мира Франция Хорватия
Комментарии (24)
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AZ
1531491541
После победы Хорватии над Францией, будут отличными половиками....
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KOLBIS
1531491712
Пока только 23 штуки,на всякий случай уточнили в компании...
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Project Бабангида
1531492104
опасно бежать в переди паровоза
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VOLK83
1531493310
Не поторопились))??? Хорваты будут глотку грызть французам и носом землю пахать, чтобы взять впервые в истории Кубок Мира!
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swot1205
1531494544
а в итоге придется экстренно делать хорватские футболки;););)
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FanatSerj
1531496958
Плохая примета, не надо говорить гоп пока не перепрыгнул. Хотя все ж все равно китайцы шьют, а для них 20 тысяч маек это так одной левой на коленки ))
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OfaZavr
1531497861
поторопились лишь бы денег срубить, а вот если не выиграют то что делать будут интересно, перешивать поди))
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1bear
1531503113
...ой,поспешили !..
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Полная Канистра
1531504518
Плохая примета. Поспешишь людей насмешишь .
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zigbert
1531565179
К добру это может не привести. Да и с футболками можно прогореть.
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