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    Nike уже выпустил футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы начать продавать их в понедельник

    Компания Nike уже начала выпускать футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы они были готовы к продаже уже в понедельник.

    Производитель экипировки уже пошил 20 тысяч экземпляров, которые будут доступны для покупки в понедельник или вторник, в зависимости от результата финала чемпионата мира с Хорватией.

    Французы выиграли ЧМ-1998, добавив звезду над своей эмблемой на футболке. В случае победы над хорватами в решающем матче ЧМ-2018, на форме трехцветных появится еще одна звезда.

    Источник: Footyheadlines.com

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    13.07.2018 17:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:46

      К добру это может не привести. Да и с футболками можно прогореть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июля 2018, 20:55

      Плохая примета. Поспешишь людей насмешишь .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 июля 2018, 20:31

      ...ой,поспешили !..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 13 июля 2018, 20:00

      Мечтать не вредно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 13 июля 2018, 19:55

      Так и будет я думаю!хоть и симпатизирую хорватам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 13 июля 2018, 19:52

      Не рано ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 июля 2018, 19:26

      Всё, теперь уж точно буду болеть за Хорватию, а не за потомков Наполеона. Хорваты! Вместо второй звезды дайте французам *****!!! Чемпион одет всегда в красно-белые цвета!!! Naprijed Нrvatska!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 19:04

      поторопились лишь бы денег срубить, а вот если не выиграют то что делать будут интересно, перешивать поди))

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2018, 18:49

      Плохая примета, не надо говорить гоп пока не перепрыгнул.
      Хотя все ж все равно китайцы шьют, а для них 20 тысяч маек это так одной левой на коленки ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 18:23

      Так можно и прогореть

      0
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