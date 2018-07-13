Nike уже выпустил футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы начать продавать их в понедельник

Компания Nike уже начала выпускать футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы они были готовы к продаже уже в понедельник.

Производитель экипировки уже пошил 20 тысяч экземпляров, которые будут доступны для покупки в понедельник или вторник, в зависимости от результата финала чемпионата мира с Хорватией.

Французы выиграли ЧМ-1998, добавив звезду над своей эмблемой на футболке. В случае победы над хорватами в решающем матче ЧМ-2018, на форме трехцветных появится еще одна звезда.