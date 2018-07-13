Саутгейт: «Я доволен нашей работой, ведь мы попали в топ-четыре»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча за третье место против бельгийцев подвел итог выступления команды на турнире. Специалист доволен.

– О чем Вы сожалеете?

– Нам нужно продолжать улучшать свою игру. За последние восемь месяцев мы это сделали, надо работать дальше. Мы нашли схему, пояснили детали всем игрокам. Мы это закрепили, теперь смотрим на другие компоненты.

Мы много работали над стандартами – это сработало. Нужно скрывать наши слабости – они есть у всех. Это работа тренеров. Мы знаем, на каком этапе мы готовимся. Мы закончили турнир в качестве одной из четырех лучших команд турнира, но есть куда расти.

Игроки к этому готовы, тренерский штаб – тоже. Всегда анализируешь каждое принятое решение. Нужно подумать о том, сколько решений можно было принять по-другому. Вы работаете с игроками каждый день, у вас есть опыт игры – иногда исходя из этого решения становятся правильными.

Я доволен – многое было сделано правильно. Мы еще раз все проанализируем, обсудим все с игроками и тренерами. Будем улучшать работу во всех компонентах.