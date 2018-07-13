Инфантино: «Итоги работы с VAR на чемпионате мира-2018 однозначно положительны»

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел итоги работы системы видеоповторов на чемпионате мира-2018. Функционер доволен нововведением.

«Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все.

Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет. VAR больше не вызывает дискуссий, система воспринята, она работает.

Если говорить без эмоций, то результаты однозначно положительные. Рассмотрены были 440 случаев, 19 раз главный арбитр встречи сам смотрел повтор, 16 решений были пересмотрены с неправильных на правильные. Когда смотришь в словарь на слово «прогресс», там написано – «изменение чего-то к лучшему», оно таковым и является».

Очень трудно теперь представить чемпионат мира без VAR. Мы к этому стремились, мы этого добились», – сказал швейцарец.

Впервые система была применена на прошлогоднем Кубке конфедераций.