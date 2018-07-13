Дэдпул пообещал прийти к Кокорину, если форвард наберет миллион подписчиков в инстаграме

Что за сказки я хочу чтоб ко мне трансформер прищел и я с ним хочу всех расстрелять и охраной моей будет
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео с посланием партнеру по команде Александру Кокорину. В ролике форвард появился вместе с человеком в костюме популярного героя комиксов Дэдпула.
Ранее «Дэдпул» поздравил Дзюбу с миллионом подписчиков в инстаграме.
«Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми, со всеми… Короче, тут тебе послание небольшое», – сказал Дзюба.
«Кокорыч, будет миллион, приду к тебе», – добавил парень в костюме Дэдпула.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 июля 2018 г.