Дэдпул пообещал прийти к Кокорину, если форвард наберет миллион подписчиков в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео с посланием партнеру по команде Александру Кокорину. В ролике форвард появился вместе с человеком в костюме популярного героя комиксов Дэдпула.

Ранее «Дэдпул» поздравил Дзюбу с миллионом подписчиков в инстаграме.

«Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми, со всеми… Короче, тут тебе послание небольшое», – сказал Дзюба.

«Кокорыч, будет миллион, приду к тебе», – добавил парень в костюме Дэдпула.