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  • Дэдпул пообещал прийти к Кокорину, если форвард наберет миллион подписчиков в инстаграме

Дэдпул пообещал прийти к Кокорину, если форвард наберет миллион подписчиков в инстаграме

13 июля 2018, 18:41
5

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео с посланием партнеру по команде Александру Кокорину. В ролике форвард появился вместе с человеком в костюме популярного героя комиксов Дэдпула.

Ранее «Дэдпул» поздравил Дзюбу с миллионом подписчиков в инстаграме.

«Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми, со всеми… Короче, тут тебе послание небольшое», – сказал Дзюба.

«Кокорыч, будет миллион, приду к тебе», – добавил парень в костюме Дэдпула.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (5)
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AHTUNGBOL
1531496937
Есть о чем переживать..))
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EcioAuditore
1531497681
Кому то белочки приходят, а к кокорину придет дэдпул, допился саня
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acer2003
1531498783
Тренируйся,лишенец ((
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BARCLAYS_APL
1531504034
Что за сказки я хочу чтоб ко мне трансформер прищел и я с ним хочу всех расстрелять и охраной моей будет
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