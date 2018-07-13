Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дэдпул пообещал прийти к Кокорину, если форвард наберет миллион подписчиков в инстаграме

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео с посланием партнеру по команде Александру Кокорину. В ролике форвард появился вместе с человеком в костюме популярного героя комиксов Дэдпула.

    Ранее «Дэдпул» поздравил Дзюбу с миллионом подписчиков в инстаграме.

    «Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми, со всеми… Короче, тут тебе послание небольшое», – сказал Дзюба.

    «Кокорыч, будет миллион, приду к тебе», – добавил парень в костюме Дэдпула.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 13 июля 2018, 20:47

      Что за сказки я хочу чтоб ко мне трансформер прищел и я с ним хочу всех расстрелять и охраной моей будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > BARCLAYS_APL 14 июля 2018, 14:51

      губу закатай))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2018, 19:19

      Тренируйся,лишенец ((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 13 июля 2018, 19:01

      Кому то белочки приходят, а к кокорину придет дэдпул, допился саня

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 июля 2018, 18:48

      Есть о чем переживать..))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11