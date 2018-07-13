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    Инфантино: «ЧМ-2018 – лучший чемпионат мира всех времен»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим турниром в истории. Он отметил, что страна стала футбольной и будет прогрессировать дальше.

    «Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен.

    Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране.

    Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну», – сказал Инфантино в эфире телеканала «Россия 24».

    ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 12:53
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:10

      Джанни большой ему видней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 14 июля 2018, 07:43

      Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России ЛУЧИМ и этим все сказанно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 20:03

      Инфантино: «ЧМ-2022 – лучший чемпионат мира всех времен», дежурная фраза

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 июля 2018, 15:58

      Заляпали глаза всему миру что у нас всё нормально млять,а на деле звиздец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 14:43

      Для России эти слова большой плюс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 > ivan-football-fan 13 июля 2018, 15:20

      судя по всему ты обиженный неудачник. То что ты лузер Путин виноват??? Тиран жить мешает :DD

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Vagner44 13 июля 2018, 15:34

      Что за бред ??? Если у человека есть свое мнение отличающиеся от твоего он неудачник и лузер???
      Судя по всему у тебя вместо мозгов ватка.

      3
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      ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Dellleone 13 июля 2018, 15:39

      он бомбит всю ветку... "про вату в мозгах" он как и ты спекулируете ложными фактами, ведёте софистику и демагогию... Тут два варианта мотивов Вашего с ним поведения, либо как сейчас модно говорить тролинг, ну либо как ты сказал вата, только у тебя ...

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Vagner44 13 июля 2018, 15:43

      В чем по твоим "ложные факты " ??? Ни чего кроме рюправлы. Не надо наговаривать.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Dellleone 13 июля 2018, 16:18

      не мне давать тебе советы, но говори всегда за то в чем разбираешься, ибо все твои твои взгляды и мнения ( по теме) это глубокие заблуждения... и в глазах умных людей ты выглядишь довольно глупо..

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Vagner44 13 июля 2018, 16:22

      Я всегда говорю то что знаю и вижу. Очень странно что ты считаешь себя умным... или у тебя там совет "умных людей" ???Только это может говорить о том что ты совсем не умный.. на вопрос ответить не можеш, а занимаешься сплошной демогогией.. и это не делает тебя умнее.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Dellleone 13 июля 2018, 16:39

      я еще раз говорю ты размышляешь с силу своего развития, расширяй кругозор... Я вообще не занимаюсь демагогией, ты не знаешь значения этого слова. Про совет почти в точку, мой круг общения образованные и состоятельные люди. ЛАДНО УГОВОРИЛ. Ну ты тут пишешь про повышения пенс. возраста, спекулируешь инфой. Я честно не хочу вступать в дискуссию по этому вопросу потому что для меня эта реформа очевидна.. Она необходима для нас, из-за опред. факторов. Через двадцать лет соотношение пенсионеров к молодежи будет чуть ли не 1 к 1, это будет крах, и именно это реформа может избавить от неминуемого жопса. Плюс уровень жизни вырос в РФ, люди живут дольше, образования получают позже, семьи заводят после 30... Еще момент до реформы у нас были одни из самых молодых пенсионеров в европе.. Я МОГУ ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО РАСПИСАТЬ, НО ТВОЙ ОТВЕТ МНЕ УЖЕ ИЗВЕСТЕН, МОЖЕШЬ НЕ УТРУЖДАТЬСЯ...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Vagner44 13 июля 2018, 18:51

      Я тоде могу много чего написать в противовес тебе. Оценивать уровень моего развития; мое благосостояния ( уверен что оно лучше чем твое в разы ) не тебе ибо тебя ни кто не награждал такими правами.

      Поднятия пенсионного возраста, говорит о том что все проведенные ранее реформы правительством за последние 20 лет были проведены... В том числе мат капитал, что уж говорить о шуточных пособиях на детей... падения уровня жизни, реальных доходов граждан и увеличения смертности населения вот это все реальные причины увеличения пенсионного возраста а не та сказка про которую ты тут рассказываешь... Я еще могу много фактов привести но куда тебе "гиперумному и успешному" это все понять. Ты смотри дальше Киселева и Соловьява, по тебе сразу видно что ты " супер-мега кпкгозорный "

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 июля 2018, 14:40

      Спору нет. Чм лучший. Не одного проходного матча. Но Россия не футбольная страна. Клубы вымирают как люди. Уже и Ростов отказался от новой арены. Построили чтобы наварится а не коубам помочь

      6
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 июля 2018, 14:27

      Ну да. В Нижнем набережная, построенная к ЧМ, обвалилась, В Ростове команда не может играть на новой арене из-за высокой аренды. То ли ещё будет. А в остальном, прекрасный Инфантино, всё хорошо, всё хорошо.

      7
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      Рейтинг: +232

      hofman 13 июля 2018, 14:12

      Ты в катаре ещё это не говорил, инфантино.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 июля 2018, 14:11

      Подкупают любовь Инфантино к нашей стране.
      Но к сожалению менталитет у нас такой,что стадионы мы и инфраструктуру мы юзать не будем. Всё перейдёт в коммерческие руки

      3
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > GoldPlayFIFARus9 16 июля 2018, 12:23

      Менталитет наш (стонать и ничего не делать) надо менять.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 13 июля 2018, 14:00

      Огромной спасибо Дяди Вове за великое футбольное мероприятие. Это настоящий праздник !!!

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > ivan-football-fan 13 июля 2018, 15:18

      мне даже тебе ответить нечего, малограмотный ...

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Vagner44 13 июля 2018, 20:06

      самый блин грамотный и умный?

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