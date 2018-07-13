Инфантино: «ЧМ-2018 – лучший чемпионат мира всех времен»

Джанни большой ему видней.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим турниром в истории. Он отметил, что страна стала футбольной и будет прогрессировать дальше.
«Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен.
Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране.
Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну», – сказал Инфантино в эфире телеканала «Россия 24».
ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.