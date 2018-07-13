Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Инфантино: «ЧМ-2018 – лучший чемпионат мира всех времен»

13 июля 2018, 12:53
58

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим турниром в истории. Он отметил, что страна стала футбольной и будет прогрессировать дальше.

«Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен.

Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране.

Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну», – сказал Инфантино в эфире телеканала «Россия 24».

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1531476037
У меня, почему-то, радость и гордость смешаны с какими-то противоречивыми чувствами... Как говорится, театр начинается с вешалки и приличное заведение - с туалета... Так вот, образно говоря, - вешалка и туалет у нас не в порядке... А жаль...
Ответить
Project Бабангида
1531476115
с 1930го года, я не видел ничего краше
Ответить
sochi-2013
1531477006
Приятно. Спасибо!
Ответить
FanatSerj
1531477828
да масштабно получилось, сделали все для нас, чтобы команды колесили по всем городам, оставалось только встречать все время разных гостей. Бразильцы и Мексиканцы веселые и праздничный народ, жаль Колумбийцев, Перуанцев не удалось увидеть в деле.
Ответить
Vagner44
1531479625
Огромной спасибо Дяди Вове за великое футбольное мероприятие. Это настоящий праздник !!!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1531480282
Подкупают любовь Инфантино к нашей стране. Но к сожалению менталитет у нас такой,что стадионы мы и инфраструктуру мы юзать не будем. Всё перейдёт в коммерческие руки
Ответить
hofman
1531480346
Ты в катаре ещё это не говорил, инфантино.
Ответить
мы_не_рабы
1531481235
Ну да. В Нижнем набережная, построенная к ЧМ, обвалилась, В Ростове команда не может играть на новой арене из-за высокой аренды. То ли ещё будет. А в остальном, прекрасный Инфантино, всё хорошо, всё хорошо.
Ответить
РМЗ
1531482002
Спору нет. Чм лучший. Не одного проходного матча. Но Россия не футбольная страна. Клубы вымирают как люди. Уже и Ростов отказался от новой арены. Построили чтобы наварится а не коубам помочь
Ответить
BANNIKOV1970
1531486707
Заляпали глаза всему миру что у нас всё нормально млять,а на деле звиздец!
Ответить
Главные новости
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+