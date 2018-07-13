«Челси» не может уволить Конте из-за суммы компенсации тренеру

«Челси» намерен уволить главного тренера команды Антонио Конте и пригласить Маурицио Сарри на его место.

Если клуб расторгнет контракт с Конте сейчас, то он должен будет выплатить итальянцу 11 миллионов евро компенсации.

Но по информации Sky Italia, клуб намерен уволить Конте и его помощников «по справедливой причине», поэтому компенсация итальянцу не полагается. Тренер возмущен таким отношением к себе и собирается продолжить бороться с клубом.

Ранее полузащитник Сеск Фабрегас попрощался с Конте.