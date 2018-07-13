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    «Челси» не может уволить Конте из-за суммы компенсации тренеру

    «Челси» намерен уволить главного тренера команды Антонио Конте и пригласить Маурицио Сарри на его место.

    Если клуб расторгнет контракт с Конте сейчас, то он должен будет выплатить итальянцу 11 миллионов евро компенсации.

    Но по информации Sky Italia, клуб намерен уволить Конте и его помощников «по справедливой причине», поэтому компенсация итальянцу не полагается. Тренер возмущен таким отношением к себе и собирается продолжить бороться с клубом.

    Ранее полузащитник Сеск Фабрегас попрощался с Конте.

    Источник: Football Italia

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    13.07.2018 02:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 июля 2018, 10:24

      «..по справедливой причине..» это какой то новый термин?справедливость у каждого своя ведь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2018, 10:14

      Сейчас Сарри со-коуч в Наполи, будет со-коучем и в Челси, что нет то ?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июля 2018, 08:08

      Чехарда с тренерами-чехарда в команде. Отсюда позиция команды в чемпионате.Тренеру надо давать работать минимум три года.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 июля 2018, 07:49

      Посмотрим у кого юристы круче

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:11

      Рома жмется...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 06:12

      И адвокатам работа найдётся в этих конфликтах. Как и ботам с модераторами сайта в правописании...

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 июля 2018, 06:07

      опять началось купи продай

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 июля 2018, 05:01

      Конте сделай этого хитроФопого ябрея!!!На крайняк можно сделать звонок на Сицилию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 июля 2018, 04:08

      Конте, как тренер, на порядок сильнее Сарри

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 13 июля 2018, 02:44

      Вот уж действительно: уДвОИть главного тренера! Админы, хватит писать с ошибками!

      4
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