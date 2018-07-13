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  • «Челси» не может уволить Конте из-за суммы компенсации тренеру

«Челси» не может уволить Конте из-за суммы компенсации тренеру

13 июля 2018, 02:00
10

«Челси» намерен уволить главного тренера команды Антонио Конте и пригласить Маурицио Сарри на его место.

Если клуб расторгнет контракт с Конте сейчас, то он должен будет выплатить итальянцу 11 миллионов евро компенсации.

Но по информации Sky Italia, клуб намерен уволить Конте и его помощников «по справедливой причине», поэтому компенсация итальянцу не полагается. Тренер возмущен таким отношением к себе и собирается продолжить бороться с клубом.

Ранее полузащитник Сеск Фабрегас попрощался с Конте.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (10)
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Павелий
1531439072
Вот уж действительно: уДвОИть главного тренера! Админы, хватит писать с ошибками!
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Бухбух
1531444088
Конте, как тренер, на порядок сильнее Сарри
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mutabor0992
1531447282
Конте сделай этого хитроФопого ябрея!!!На крайняк можно сделать звонок на Сицилию.
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СОКОЛ САРАТОВ
1531451256
опять началось купи продай
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Рубик Докоян
1531451526
И адвокатам работа найдётся в этих конфликтах. Как и ботам с модераторами сайта в правописании...
Ответить
KOLBIS
1531455113
Рома жмется...
Ответить
КЭТиК
1531457349
Посмотрим у кого юристы круче
Ответить
val-berezko
1531458538
Чехарда с тренерами-чехарда в команде. Отсюда позиция команды в чемпионате.Тренеру надо давать работать минимум три года.
Ответить
ItalianFootball
1531466087
Сейчас Сарри со-коуч в Наполи, будет со-коучем и в Челси, что нет то ?))
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Vladarg
1531466663
«..по справедливой причине..» это какой то новый термин?справедливость у каждого своя ведь.
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