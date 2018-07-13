Burrda Sport три года поставлял форму аргентинскому клубу. Компания оказалась ненастоящей 

3 года водили за нос аргентинский клуб.
Аргентинский клуб «Колон» презентовал форму на сезон-2018/19 и опубликовал ее фотографии в официальном твиттере. На форме размещен логотип производителя Burrda Sport.
Burrda Sport была основана в 2006 году в Швейцарии. Экипировку от этого производителя носили футболисты «Ниццы» и сборная Бельгия на ЧМ-2014. Сейчас штаб-квартира компании находится в Катаре.
Nuevos modelos de camisetas pic.twitter.com/lq2abBunYf— Club Atlético Colón (@ColonOficial) 7 июля 2018 г.
Вскоре после публикации поста выяснилось, что у Burrda Sport нет официального представителя в Аргентине и компания не поставляет экипировку командам из этой страны.
Позже стала известно, что Burrda Sport в Аргентине владеет бизнесмен Мануэль Петраковски. Он утверждает, что бренд независим и не связан с компанией Burrda Sport, штаб-квартира которой находится в Катаре.
«Колон» заключил контракт с компанией Петрковского в 2016 году. За это время она разработала три дизайна формы для команды.