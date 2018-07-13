Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Burrda Sport три года поставлял форму аргентинскому клубу. Компания оказалась ненастоящей 

Burrda Sport три года поставлял форму аргентинскому клубу. Компания оказалась ненастоящей 

13 июля 2018, 00:12
5

Аргентинский клуб «Колон» презентовал форму на сезон-2018/19 и опубликовал ее фотографии в официальном твиттере. На форме размещен логотип производителя Burrda Sport.

Burrda Sport была основана в 2006 году в Швейцарии. Экипировку от этого производителя носили футболисты «Ниццы» и сборная Бельгия на ЧМ-2014. Сейчас штаб-квартира компании находится в Катаре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вскоре после публикации поста выяснилось, что у Burrda Sport нет официального представителя в Аргентине и компания не поставляет экипировку командам из этой страны.

Позже стала известно, что Burrda Sport в Аргентине владеет бизнесмен Мануэль Петраковски. Он утверждает, что бренд независим и не связан с компанией Burrda Sport, штаб-квартира которой находится в Катаре.

«Колон» заключил контракт с компанией Петрковского в 2016 году. За это время она разработала три дизайна формы для команды.

Источник: Footyheadlines.com
Аргентина
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1531430056
Может нашим клубам тоже с «Абибасом» заключить контракт, авось форма в официальных магазинах будет не десять тысяч стоить.))
Ответить
KOLBIS
1531455764
Как корабль назовешь,так он и поплывет...
Ответить
VikNMar
1531461437
И там жулики .....
Ответить
ItalianFootball
1531466181
Сделали бы по типу Абибаса, пару букв туда-сюда, тем более произношение на латинице позволяет. Одну R поставь и все - не плагиат и товарный знак не тыришь)
Ответить
zigbert
1531552775
3 года водили за нос аргентинский клуб.
Ответить
Главные новости
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
3
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Все новости
Все новости
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
1
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
3
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Список самых дорогих клубов мира
13:45
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
11:45
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
Превью АПЛ-2026/27: главные претенденты на чемпионство и коэффициенты на победителя
09:51
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+