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    Burrda Sport три года поставлял форму аргентинскому клубу. Компания оказалась ненастоящей 

    Аргентинский клуб «Колон» презентовал форму на сезон-2018/19 и опубликовал ее фотографии в официальном твиттере. На форме размещен логотип производителя Burrda Sport.

    Burrda Sport была основана в 2006 году в Швейцарии. Экипировку от этого производителя носили футболисты «Ниццы» и сборная Бельгия на ЧМ-2014. Сейчас штаб-квартира компании находится в Катаре.

    Вскоре после публикации поста выяснилось, что у Burrda Sport нет официального представителя в Аргентине и компания не поставляет экипировку командам из этой страны.

    Позже стала известно, что Burrda Sport в Аргентине владеет бизнесмен Мануэль Петраковски. Он утверждает, что бренд независим и не связан с компанией Burrda Sport, штаб-квартира которой находится в Катаре.

    «Колон» заключил контракт с компанией Петрковского в 2016 году. За это время она разработала три дизайна формы для команды.

    Источник: Footyheadlines.com

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    13.07.2018 00:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:19

      3 года водили за нос аргентинский клуб.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2018, 10:16

      Сделали бы по типу Абибаса, пару букв туда-сюда, тем более произношение на латинице позволяет. Одну R поставь и все - не плагиат и товарный знак не тыришь)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 июля 2018, 08:57

      И там жулики .....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:22

      Как корабль назовешь,так он и поплывет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 июля 2018, 00:14

      Может нашим клубам тоже с «Абибасом» заключить контракт, авось форма в официальных магазинах будет не десять тысяч стоить.))

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