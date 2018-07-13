Burrda Sport три года поставлял форму аргентинскому клубу. Компания оказалась ненастоящей 

Аргентинский клуб «Колон» презентовал форму на сезон-2018/19 и опубликовал ее фотографии в официальном твиттере. На форме размещен логотип производителя Burrda Sport.

Burrda Sport была основана в 2006 году в Швейцарии. Экипировку от этого производителя носили футболисты «Ниццы» и сборная Бельгия на ЧМ-2014. Сейчас штаб-квартира компании находится в Катаре.

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Вскоре после публикации поста выяснилось, что у Burrda Sport нет официального представителя в Аргентине и компания не поставляет экипировку командам из этой страны.

Позже стала известно, что Burrda Sport в Аргентине владеет бизнесмен Мануэль Петраковски. Он утверждает, что бренд независим и не связан с компанией Burrda Sport, штаб-квартира которой находится в Катаре.

«Колон» заключил контракт с компанией Петрковского в 2016 году. За это время она разработала три дизайна формы для команды.