После перехода Роналду в «Ювентус» продажи автомобилей Jeep вырастут почти в два раза

Fiat Chrysler Automobiles (компания-владелец Jeep, одного из спонсоров «Ювентуса») ожидает, что к 2022 году Jeep будет продавать до 3,3 миллионов автомобилей в год. Это почти в два раза больше, чем он продает сейчас.

Рост связан с трансфером форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

В 2018 году продажи Jeep достигли 1,8 миллионов автомобилей. Это в два раза больше, чем за пять лет до этого (730 тысяч проданных машин).

Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»