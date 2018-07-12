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    После перехода Роналду в «Ювентус» продажи автомобилей Jeep вырастут почти в два раза

    Fiat Chrysler Automobiles (компания-владелец Jeep, одного из спонсоров «Ювентуса») ожидает, что к 2022 году Jeep будет продавать до 3,3 миллионов автомобилей в год. Это почти в два раза больше, чем он продает сейчас.

    Рост связан с трансфером форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

    В 2018 году продажи Jeep достигли 1,8 миллионов автомобилей. Это в два раза больше, чем за пять лет до этого (730 тысяч проданных машин).

    Сотрудники завода FIAT устроят забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

    Источник: AS

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    12.07.2018 20:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:33

      сплошные коммерческие плюсы от его перехода, только вот сотрудники Фиата очень не довольны)

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 июля 2018, 05:53

      И при чем тут машинки?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 23:07

      Прибыль попёрла! Роналду в Италию министром торговли что-ли приехал, а я думал он ещё в футбол поиграет.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 июля 2018, 20:43

      нам хотя бы один Ёмобиль продать

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann 12 июля 2018, 20:37

      Кто же их вырастит? Убогие, берясь за публикации, не плохо бы подучится русскому языку.

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann > Alemann 12 июля 2018, 20:40

      Поправились - молодцы. Но впредь лучше бы без таких ляпов.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Alemann 12 июля 2018, 20:55

      Кто бы говорил. Неплохо бы подучиться русскому языку.
      Ребята, когда других поправляете, хотя бы себя проверяйте.

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann > general.lizyukov 12 июля 2018, 21:35

      Признаю, косячок есть. Спасибо.

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 июля 2018, 20:27

      ВырастЯт ???? ахахаахааххаха

      1
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