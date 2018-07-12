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    Кафельников: «Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли оказаться мы. Тогда и «Спартак» должен был играть в финале ЛЧ»

    Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не стоит рассуждать о том, что было бы, победи сборная России хорватов в четвертьфинале ЧМ-2018.

    «Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли (или должны были) оказаться мы!

    Это равносильно доказывать, что «Спартак» должен был играть в финале Лиги чемпионов», – написал Кафельников в твиттере.

    В 1/4 финала чемпионата мира россияне проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). После этого балканцы в 1/2 финала победили Англию (2:1 д.в.) и теперь в финале встретится с Францией.

    Источник: Twitter

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    12.07.2018 15:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июля 2018, 12:25

      в 1991 да,должен был

      1
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 13 июля 2018, 08:51

      А Спартак и должен был там играть.
      И в этом году тоже.
      Нравится или не нравится это твоей роже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июля 2018, 23:04

      Кафельников: «Перестаньте говорить???
      НЕ ПЕРЕСТАНЕМ!
      Говорили и будем говорить! Имеем полное ПРАВО!

      На месте хорватов должна была быть сборная России!
      Будь Черчесов поумнее с заменами, то наша сборная уже, как минимум, могла бы себе обеспечить серебро.
      Мало кто прогнозировал, что наша сборная выйдет из группы, судя по её выступлениям в товарищеских играх, перед чемпионатом Мира в России!
      Нам очень не хотелось, чтобы наша сборная провалилась при таком фантастическом уровне организации и проведении.
      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.
      У нашей сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!
      Очень хромает уровень и организация тренировочного процесса.

      На чемпионате Мира - выход в 8-ку сильнейших - это достижение.
      Маленький, но успех.
      А на другие результаты Черчесову не приходилось рассчитывать, по причине его низкого качества тренировочного процесса.
      Наша сборная не смогла себя проявить и реализовать свой потенциал по причине защитной тактики Черчесова.
      Игроков атаки он заставил работать на оборону.
      Не было взаимодействия с игроками средней линии по причине частой потери мяча в простейших ситуациях и неумения выдать точный пас на ход.
      Черчесов слабо выстроил атакующую игру, потому что НАПИРАЛ на физику и на оборону, а атакующим действиям уделил МИЗЕР тренировочного времени.
      Качество тренировок у Черчесова низкий и КПД маленький!
      Игроки атаки нашей сборной СКИСЛИ и РАСКИСЛИ от выполнения ими несвойственных им защитных функций.
      Атака нашей сборной затерялась в ТРЁХ соснах оборонительной тактики Черчесова.
      Игроки атаки сидели на голодном пайке и вынуждены были бегать у своей штрафной и отбиваться от соперника.

      1
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      Рейтинг: +143

      kepим 12 июля 2018, 22:25

      Какого х

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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июля 2018, 20:13

      Удивительное рядом.
      Множество народа уже посчитало, что просто случай не помог нам стать чемпионом,хотя перед чемпионатом те же посетители думали, что нам даже из группы не выйти.
      Сила сборной проверяется на длительный период времени, а не разовыми выступлениями.Тем более на домашнем чемпионате, где даже стены помогают.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2018, 20:13

      Пс-пс,КиссКа..
      Уже день на дворе..
      Надо бежать...

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 20:07

      Хоть какая то здравая мысль проскочила.

      4
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 июля 2018, 19:39

      Ух ты!!!Мистер фаянс очнулся!!!Давненько его не было слышно!!Вещества отпустили??!?

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 19:01

      некорректное сравнение, сборная была в шажочке от полуфинала просто удача отвернулась в серии пенальти и вполне могла быть на месте хорватов, а Спартак не доходил до 1/4 ЛЧ чтобы говорить о возможности выйти в финал и уж тем более выиграть турнир.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > OfaZavr 18 июля 2018, 12:28

      спартак в полуфиналах играл

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > спанчес 18 июля 2018, 18:12

      в прошлом сезоне?

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      Рейтинг: +915

      спанчес > OfaZavr 19 июля 2018, 09:28

      не в прошлом, в твоём комменте непонятно что ты имел в виду прошлый сезон, не доходил это значит никогда а не в прошлом сезоне,так что извиняй ,

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > спанчес 19 июля 2018, 09:48

      да ничего бывает. просто недопоняли друг друга :) по комментарию Кафельникова тоже не совсем понятно про какой год и полуфинал насчет Спартака он говорит. вот я и подумал что раз сборная в этом году могла выйти в полуфинал ЧМ то и про Спартак он говорит имея ввиду прошлый сезон)

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 12 июля 2018, 18:26

      патамушта он великий клуппп !

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