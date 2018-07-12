Кафельников: «Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли оказаться мы. Тогда и «Спартак» должен был играть в финале ЛЧ»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не стоит рассуждать о том, что было бы, победи сборная России хорватов в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли (или должны были) оказаться мы!

Это равносильно доказывать, что «Спартак» должен был играть в финале Лиги чемпионов», – написал Кафельников в твиттере.

В 1/4 финала чемпионата мира россияне проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). После этого балканцы в 1/2 финала победили Англию (2:1 д.в.) и теперь в финале встретится с Францией.