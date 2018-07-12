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  • Кафельников: «Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли оказаться мы. Тогда и «Спартак» должен был играть в финале ЛЧ»

Кафельников: «Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли оказаться мы. Тогда и «Спартак» должен был играть в финале ЛЧ»

12 июля 2018, 15:37
25

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не стоит рассуждать о том, что было бы, победи сборная России хорватов в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Перестаньте говорить, что на месте хорватов могли (или должны были) оказаться мы!

Это равносильно доказывать, что «Спартак» должен был играть в финале Лиги чемпионов», – написал Кафельников в твиттере.

В 1/4 финала чемпионата мира россияне проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). После этого балканцы в 1/2 финала победили Англию (2:1 д.в.) и теперь в финале встретится с Францией.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Лига чемпионов Россия Хорватия Спартак
Комментарии (25)
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Nintendo8800
1531400327
дибил ... вроде не боксер, кто ему голову то отбил
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Shotlandets86
1531400493
При чём здесь Спартак мёртвый. Сборной вполне по силам было обыграть и англичан и хорватов, просто не повезло мальца. Спартак же не может сослаться на невезение в ЛЧ, им напихали в хвост и в гриву.
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southerner
1531400661
опять запил...
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orech
1531402093
Наконец-то разумный голос. А то Прядкина понесло не по-детски, уже в победителях ЧМ себя видит.
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Saang (SCR)
1531402984
О как взбомбнуло у тех кто облажался с прогнозами
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Супервайзер
1531408632
Сборная КНДР является бессменным чемпионом мира по футболу вот уже 20 лет.
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OfaZavr
1531411266
некорректное сравнение, сборная была в шажочке от полуфинала просто удача отвернулась в серии пенальти и вполне могла быть на месте хорватов, а Спартак не доходил до 1/4 ЛЧ чтобы говорить о возможности выйти в финал и уж тем более выиграть турнир.
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Artemka69
1531413596
Ух ты!!!Мистер фаянс очнулся!!!Давненько его не было слышно!!Вещества отпустили??!?
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zigbert
1531415252
Хоть какая то здравая мысль проскочила.
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Мары
1531415627
Удивительное рядом. Множество народа уже посчитало, что просто случай не помог нам стать чемпионом,хотя перед чемпионатом те же посетители думали, что нам даже из группы не выйти. Сила сборной проверяется на длительный период времени, а не разовыми выступлениями.Тем более на домашнем чемпионате, где даже стены помогают.
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