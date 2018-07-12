Ракитич: «Перед матчем с Англией у меня была температура 39, но я хотел сыграть»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что накануне полуфинального матча чемпионата мира-2018 с Англией у него была температура 39 градусов.

«Вчера у меня была температура 39. Пришлось пролежать в постели, потому что я хотел сыграть в полуфинале.

Здорово, что все получилось. А в финале, если понадобится, готов сыграть даже без ноги.

Англичане думали, что они уже в финале, но в решающем матче сыграем мы», – сказал Ракитич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

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