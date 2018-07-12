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    Ракитич: «Перед матчем с Англией у меня была температура 39, но я хотел сыграть»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что накануне полуфинального матча чемпионата мира-2018 с Англией у него была температура 39 градусов.

    «Вчера у меня была температура 39. Пришлось пролежать в постели, потому что я хотел сыграть в полуфинале.

    Здорово, что все получилось. А в финале, если понадобится, готов сыграть даже без ноги.

    Англичане думали, что они уже в финале, но в решающем матче сыграем мы», – сказал Ракитич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Sport24

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    12.07.2018 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:11

      Вот это характер. По нему было не заметно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:45

      просто браво за такое отношение к делу не смотря ни на что!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 10:11

      Иван, на безногих футболистов мы уже насмотрелись и без тебя. Ты уж сыграй как ты можешь ногами и головой, чтобы болельщикам футбола этот финал запомнился на долго.

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