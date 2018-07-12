Ракитич: «Победим Францию, если покажем лучшую игру и не будем ошибаться»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, за счет чего его команда может одержать победу в финале чемпионата мира-2018 над Францией.

«Это был незабываемый вечер, мы заслужили эту победу, потому что работали очень много. Сегодня мы показали свою силу, физическую подготовку, смогли вытерпеть три матча по 120 минут.

Мы были лучше начиная со второго тайма и заслуженно победили. У нас осталась одна игра, которую нам надо выиграть.

Мы заслужили место в финале. У Франции очень сильная команда с отличными игроками. Мы сможем победить, только если покажем свою лучшую игру и не будем ошибаться», – сказал Ракитич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

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