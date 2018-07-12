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    Ракитич: «Победим Францию, если покажем лучшую игру и не будем ошибаться»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, за счет чего его команда может одержать победу в финале чемпионата мира-2018 над Францией.

    «Это был незабываемый вечер, мы заслужили эту победу, потому что работали очень много. Сегодня мы показали свою силу, физическую подготовку, смогли вытерпеть три матча по 120 минут.

    Мы были лучше начиная со второго тайма и заслуженно победили. У нас осталась одна игра, которую нам надо выиграть.

    Мы заслужили место в финале. У Франции очень сильная команда с отличными игроками. Мы сможем победить, только если покажем свою лучшую игру и не будем ошибаться», – сказал Ракитич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2018 07:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:44

      Трудно сказать :"кто будет Чемпионом мира" ,тем и интересен футбол.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:11

      верно, но если французы так же покажут все лучшее то придется очень сложно с ними.

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 июля 2018, 10:27

      Хорватская сборная - самая национальная на ЧМ. Ни одного турка, и даже ни одного негроида. В финале хорватские нацики будут со сборной Франко-Африки биться.
      Черный человек против белого человека.
      Еще позавчера я однозначно поставил бы на черного человека. Но матч с Бельгией показал что Мбаппе, например, очень многому научился у Неймара. Плохому. Подличать, кривляться и симулировать, например. А Погба в этом давно уже спец. Зря.
      Мбаппе бы лучше учился поведению на поле у фулл-адеквата Модрича или похожего на героя фильмов-боевиков Ребича.
      Хорваты понравились агрессивностью и очень высоким уровнем атлетизма.
      Да, есть в составе Хорватии придурковатые орки типа Виды. А кто сказал что орки не бойцы и не крутые? Орки, как классик грил, не раз даже эльфам "глаз на ж...у натягивали".
      В общем, ждем эпической битвы орков с эльфами. Как минимум, разборки белого человека с черным. И - никакого расизма чтоб! За расизм ФИФА и Виду кастрирует, и Хорватии техническое поражение присудит.

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      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 09:40

      Это естественно. Только не получится.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:40

      Франция вперед!!!На Загреб!!!...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 08:13

      Чудили в защите вчера обе команды. Французы выглядят сильнее, тут и фактор таких игроков, как Мбаппе, Гризманн, Канте, так и чисто тактическое преимущество, как мне кажется. Французы качественно выключили из игры бельгийцев, хорваты могут также попасться.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 12 июля 2018, 07:57

      И всё же ставлю на франков. Мбаппе очень крут!

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