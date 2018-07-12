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  • Ракитич: «Победим Францию, если покажем лучшую игру и не будем ошибаться»

Ракитич: «Победим Францию, если покажем лучшую игру и не будем ошибаться»

12 июля 2018, 07:44
7

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, за счет чего его команда может одержать победу в финале чемпионата мира-2018 над Францией.

«Это был незабываемый вечер, мы заслужили эту победу, потому что работали очень много. Сегодня мы показали свою силу, физическую подготовку, смогли вытерпеть три матча по 120 минут.

Мы были лучше начиная со второго тайма и заслуженно победили. У нас осталась одна игра, которую нам надо выиграть.

Мы заслужили место в финале. У Франции очень сильная команда с отличными игроками. Мы сможем победить, только если покажем свою лучшую игру и не будем ошибаться», – сказал Ракитич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Хорватия Англия Франция Ракитич Иван
Комментарии (7)
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oyabun
1531371475
И всё же ставлю на франков. Мбаппе очень крут!
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Cules2013
1531372422
Чудили в защите вчера обе команды. Французы выглядят сильнее, тут и фактор таких игроков, как Мбаппе, Гризманн, Канте, так и чисто тактическое преимущество, как мне кажется. Французы качественно выключили из игры бельгийцев, хорваты могут также попасться.
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KOLBIS
1531377617
Франция вперед!!!На Загреб!!!...
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19831170
1531377634
Это естественно. Только не получится.
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Дедуктор
1531380439
Хорватская сборная - самая национальная на ЧМ. Ни одного турка, и даже ни одного негроида. В финале хорватские нацики будут со сборной Франко-Африки биться. Черный человек против белого человека. Еще позавчера я однозначно поставил бы на черного человека. Но матч с Бельгией показал что Мбаппе, например, очень многому научился у Неймара. Плохому. Подличать, кривляться и симулировать, например. А Погба в этом давно уже спец. Зря. Мбаппе бы лучше учился поведению на поле у фулл-адеквата Модрича или похожего на героя фильмов-боевиков Ребича. Хорваты понравились агрессивностью и очень высоким уровнем атлетизма. Да, есть в составе Хорватии придурковатые орки типа Виды. А кто сказал что орки не бойцы и не крутые? Орки, как классик грил, не раз даже эльфам "глаз на ж...у натягивали". В общем, ждем эпической битвы орков с эльфами. Как минимум, разборки белого человека с черным. И - никакого расизма чтоб! За расизм ФИФА и Виду кастрирует, и Хорватии техническое поражение присудит.
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OfaZavr
1531383115
верно, но если французы так же покажут все лучшее то придется очень сложно с ними.
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zigbert
1531385044
Трудно сказать :"кто будет Чемпионом мира" ,тем и интересен футбол.
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