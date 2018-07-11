Аллегри: «Роналду – прекрасный профессионал и важное дополнение к команде, которая уже совершила большие дела»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход в команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Трансфер обошелся туринцам в 105 миллионов евро.

“Я думаю, это очень важное приобретение, которое знаменует собой шаг вперед для всех в «Ювентусе».

Нас ждет важный год впереди, как и всех остальных, с целями, которые должны быть достигнуты.

Я знаю, что Роналду очень счастлив. Он прекрасный профессионал и важное дополнение к команде, которая уже совершила большое дело.

Считаю, что клуб и президент сделали нечто экстраординарное для «Ювентуса», но прежде всего для итальянского футбола. Как он будет играть? Так как он это всегда делал: стараться забивать голы.

Для меня каждый год начинается новый цикл, потому что «Ювентус» сильно изменился за последние четыре года. В этом году мы проделали важную работу на трансферном рынке», – сказал Аллегри.