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    Аллегри: «Роналду – прекрасный профессионал и важное дополнение к команде, которая уже совершила большие дела»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход в команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    Трансфер обошелся туринцам в 105 миллионов евро.

    “Я думаю, это очень важное приобретение, которое знаменует собой шаг вперед для всех в «Ювентусе».

    Нас ждет важный год впереди, как и всех остальных, с целями, которые должны быть достигнуты.

    Я знаю, что Роналду очень счастлив. Он прекрасный профессионал и важное дополнение к команде, которая уже совершила большое дело.

    Считаю, что клуб и президент сделали нечто экстраординарное для «Ювентуса», но прежде всего для итальянского футбола. Как он будет играть? Так как он это всегда делал: стараться забивать голы.

    Для меня каждый год начинается новый цикл, потому что «Ювентус» сильно изменился за последние четыре года. В этом году мы проделали важную работу на трансферном рынке», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2018 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 12 июля 2018, 23:11

      теперь я болела ювентуса, гыыыы

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 июля 2018, 20:52

      Кристина думает наоборот- это команда- приложение к нему))

      0
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 11 июля 2018, 19:46

      Удачи Роналду

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