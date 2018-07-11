Бегиристайн: «У Мареза репутация одного из лучших игроков АПЛ»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн доволен тем, что команду пополнил полузащитник Рияд Марез.

«Рияд – игрок с огромным талантом. Он обезоруживает защиту противника и готовит почву для результативных атак.

За последние несколько лет Марез приобрел репутацию одного из лучших игроков английской Премьер-лиги. Уверен, что он поможет нашей команде», – считает Бегиристайн.

В прошедшем сезоне 27-летний алжирец провел 41 матч за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал такое же количество результативных передачах.