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    Бегиристайн: «У Мареза репутация одного из лучших игроков АПЛ»

    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн доволен тем, что команду пополнил полузащитник Рияд Марез.

    «Рияд – игрок с огромным талантом. Он обезоруживает защиту противника и готовит почву для результативных атак.

    За последние несколько лет Марез приобрел репутацию одного из лучших игроков английской Премьер-лиги. Уверен, что он поможет нашей команде», – считает Бегиристайн.

    В прошедшем сезоне 27-летний алжирец провел 41 матч за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал такое же количество результативных передачах.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    11.07.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 июля 2018, 11:47

      Хорошее приобретение.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 11:29

      Его Пеп приглашает в команду не из-за репутации, а как игрока способного в середине поля контролировать и вести игру команды.

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