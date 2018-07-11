Моуринью: «Россия? Футбольные боги не всегда бывают справедливы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался относительно игры сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

«Россия сравняла счет в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде. Но они не всегда бывают справедливы.

Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России. Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца.

Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», – считает Моуринью.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).