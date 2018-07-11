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    Моуринью: «Россия? Футбольные боги не всегда бывают справедливы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался относительно игры сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

    «Россия сравняла счет в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде. Но они не всегда бывают справедливы.

    Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России. Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца.

    Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», – считает Моуринью.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

    Источник: RT

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    11.07.2018 06:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 11 июля 2018, 12:50

      меняем Черчесова на Моуринью... с доплатой

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 июля 2018, 09:22

      Футбольные боги справедливы всегда. Мы должны были заплатить за выходы Смолова на поле в каждом матче этого чемпионата. И мы заплатили.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 июля 2018, 08:37

      Если бы футбольные боги были поумнее, то вчера бы играли Франция - Бразилия. И игра была бы куда интереснее.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 июля 2018, 08:08

      Да, они не всегда бывают справедливы. Именно поэтому мы оказались в 1/4. И да, спасибо Черчесову. И команду объединил, и заставил болельщиков поверить в сборную.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:15

      В спорте вообще о справедливости не приходится говорить. Мастерство порой проигрывает классу и порядку. А удача и везение сопутствует не всем.

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 11 июля 2018, 09:26

      Везет тому, что везет. А удача приходит к тому, кто ее заслуживает. Правда иногда судьи вмешиваются и убивают команду. Тогда футбольные боги возвращают долг спустя годы. Например, Челси с Дрогба был убит судьей в 2009. Когда же в 2012 в команду после травмы и аренды вернулся Дрогба, к Челси пришел невероятный фарт. И (с никаким ДиМаттео в качестве тренера) команда взяла ЛЧ, уступая по всем статьям всем соперникам, начиная с 1:8 финала.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 11 июля 2018, 10:42

      Увы, бывает и так где я тоже писал, про вмешательство "свистунов" и госпожу удачу.

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