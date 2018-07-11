Мбаппе: «Меня не волнует «Золотой мяч»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пообещал сделать все, чтобы его команда одержала победу в финале чемпионате мира-2018.

«Я родился в 1998 году, поэтому не видел болельщиков, которые празднуют победу на Елисейских полях.

В финале я приложу максимум усилий для победы. Мы сделаем все, чтобы довести дело до конца.

«Золотой мяч»? Меня это не волнует. Я просто хочу выиграть чемпионат мира, «Золотой мяч» – это не моя проблема», – сказал Мбаппе.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола