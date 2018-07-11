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    Мбаппе: «Меня не волнует «Золотой мяч»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пообещал сделать все, чтобы его команда одержала победу в финале чемпионате мира-2018.

    «Я родился в 1998 году, поэтому не видел болельщиков, которые празднуют победу на Елисейских полях.

    В финале я приложу максимум усилий для победы. Мы сделаем все, чтобы довести дело до конца.

    «Золотой мяч»? Меня это не волнует. Я просто хочу выиграть чемпионат мира, «Золотой мяч» – это не моя проблема», – сказал Мбаппе.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: GFFN

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    11.07.2018 06:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:24

      Золотой мяч так далек а титул "Чемпиона мира", совсем рядом.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:38

      все верно, главное качественно работать и показывать все на что способен а награда обязательно сама найдет героя)

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июля 2018, 08:37

      Килиан, золотой мяч у тебя обязательно будет, сегодня на ЧМ ты самый лучший )))

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 июля 2018, 07:42

      Хер его знает кто его так воспитает, если золотой мяч его не волнует

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:12

      И правильно делаешь, парень. Мужчину должны волновать женщины, а не разного рода призы и титулы. Тебя должны запомнить как футболиста редкого и уникального, а не как только обладателя "Золотого мяча".

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 июля 2018, 07:11

      Правильно, это пусть Месси с Роналдо "писюнами мериются"

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