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    Жирков: «С Египтом играл на обезболивающих»

    Футболист сборной России Юрий Жирков подтвердил, что матч группового этапа чемпионата мира-2018 против Египта (3:1) проводил на обезболивающих из-за повреждения ахилла.

    – Правда, что матч с Египтом вы провели на обезболивающих?

    – Да. А когда ахилл уже совсем сильно заболел, пришлось замениться в конце игры. Матч с Уругваем пропустил, но это не помогло. В игре с Испанией, можно сказать, окончательно его добил. Надеялся, что смогу сыграть полностью, хотя уже пропускал много тренировок. Даже предыгровую провел не на сто процентов.

    Но что смог – то сделал. Хорватия – это уже было без шансов. Ходить не мог, все время хромал. Боль была сильная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2018 23:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 01:06

      Молодец Мужик, можно уже сборную и кому по моложе оставить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 июля 2018, 00:45

      Кто-то на обезболивающих играет, а кто-то на чём-то пешком ходит.)))

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