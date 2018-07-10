Жирков: «С Египтом играл на обезболивающих»

Футболист сборной России Юрий Жирков подтвердил, что матч группового этапа чемпионата мира-2018 против Египта (3:1) проводил на обезболивающих из-за повреждения ахилла.

– Правда, что матч с Египтом вы провели на обезболивающих?

– Да. А когда ахилл уже совсем сильно заболел, пришлось замениться в конце игры. Матч с Уругваем пропустил, но это не помогло. В игре с Испанией, можно сказать, окончательно его добил. Надеялся, что смогу сыграть полностью, хотя уже пропускал много тренировок. Даже предыгровую провел не на сто процентов.

Но что смог – то сделал. Хорватия – это уже было без шансов. Ходить не мог, все время хромал. Боль была сильная.