Главный тренер «Ювентуса» Аллегри пообщался по телефону с Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе. Итальянец и португалец провели короткий дружеский диалог на английском языке.

Несмотря на то, что сделка между туринцами и мадридцами пока не согласована, этот разговор воспринимается как положительный знак.

Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала», чтобы понять, выполнит ли оно свое джентльменское соглашение, позволяющее его клиенту покинуть клуб за 100 миллионов евро, если он не переходит в стан прямого конкурента.

Ранее появилась информация, что президент испанского клуба Флорентино Перес потребует за форварда 130-150 миллионов, поскольку данное соглашение не является юридически обязательным. Тем не менее Мендеш уверен, что «Ювентусу» придется потратить на трансфер Роналду не более 100 миллионов евро.