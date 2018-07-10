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    Главный тренер «Ювентуса» Аллегри пообщался по телефону с Роналду

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

    Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе. Итальянец и португалец провели короткий дружеский диалог на английском языке.

    Несмотря на то, что сделка между туринцами и мадридцами пока не согласована, этот разговор воспринимается как положительный знак.

    Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала», чтобы понять, выполнит ли оно свое джентльменское соглашение, позволяющее его клиенту покинуть клуб за 100 миллионов евро, если он не переходит в стан прямого конкурента.

    Ранее появилась информация, что президент испанского клуба Флорентино Перес потребует за форварда 130-150 миллионов, поскольку данное соглашение не является юридически обязательным. Тем не менее Мендеш уверен, что «Ювентусу» придется потратить на трансфер Роналду не более 100 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2018 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 10 июля 2018, 15:13

      неужели этот трансфер действительно состоится?очевидное-невероятное.все равно,этого не может быть..

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