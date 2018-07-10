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  • Дайер: «Советую английским болельщикам приехать в Москву. Турнир и его организация – на великолепном уровне»

Дайер: «Советую английским болельщикам приехать в Москву. Турнир и его организация – на великолепном уровне»

10 июля 2018, 11:06
7

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер пригласил английских болельщиков в Москву на полуфинальный матч чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Лука Модрич – великолепный игрок, а Хорватия – очень хорошая команда. У нее много отличных футболистов.

Мы счастливы, что выиграли предыдущий матч, но в каждой игре многое стоит на кону, и встреча с хорватами – не исключение. Мы должны концентрироваться на каждом матче. И мы не можем потерять эту сфокусированность сейчас.

До сих пор мы концентрировались на каждом конкретном матче и надеялись, что после этого продолжим свой путь. Это жизненно важно – написать свою собственную историю. И мы делаем это матч за матчем. Мы стараемся зайти как можно дальше.

Мы добились значительного прогресса, но и с самого начала были хороши. Мы изначально показывали огромную самоотверженность и сражались. Но понятное дело, что команде всегда есть куда расти, и мы постараемся прогрессировать и дальше.

Я могу только посоветовать английским болельщикам приехать. Пока что все было фантастически. Турнир и его организация – на великолепном уровне.

Я уверен, что и английские болельщики в этом убедились. Я надеюсь, что те, кто дома, тоже это увидят», – заявил Дайер.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Англия Хорватия Модрич Лука Дайер Эрик
Комментарии (7)
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PavelSKASPB
1531210165
Приезжайте но только ведите себя адекватно, ОМОН с вами церемоница долго не будет
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zigbert
1531242079
Финал так близко и упустить "птицу счастья" сегодня, будет так обидно.
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