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    Дайер: «Советую английским болельщикам приехать в Москву. Турнир и его организация – на великолепном уровне»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер пригласил английских болельщиков в Москву на полуфинальный матч чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    «Лука Модрич – великолепный игрок, а Хорватия – очень хорошая команда. У нее много отличных футболистов.

    Мы счастливы, что выиграли предыдущий матч, но в каждой игре многое стоит на кону, и встреча с хорватами – не исключение. Мы должны концентрироваться на каждом матче. И мы не можем потерять эту сфокусированность сейчас.

    До сих пор мы концентрировались на каждом конкретном матче и надеялись, что после этого продолжим свой путь. Это жизненно важно – написать свою собственную историю. И мы делаем это матч за матчем. Мы стараемся зайти как можно дальше.

    Мы добились значительного прогресса, но и с самого начала были хороши. Мы изначально показывали огромную самоотверженность и сражались. Но понятное дело, что команде всегда есть куда расти, и мы постараемся прогрессировать и дальше.

    Я могу только посоветовать английским болельщикам приехать. Пока что все было фантастически. Турнир и его организация – на великолепном уровне.

    Я уверен, что и английские болельщики в этом убедились. Я надеюсь, что те, кто дома, тоже это увидят», – заявил Дайер.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    10.07.2018 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:01

      Финал так близко и упустить "птицу счастья" сегодня, будет так обидно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 10 июля 2018, 11:09

      Приезжайте но только ведите себя адекватно, ОМОН с вами церемоница долго не будет

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