Мартинес может стать первым тренером-иностранцем, выигравшим ЧМ

Во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2018. В нем встретятся команды Франции и Бельгии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени

Ранее за всю историю турнира ни один иностранный тренер не побеждал в ЧМ. Таковым может стать главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Для этого испанскому специалисту нужно обыграть Францию в полуфинале и выиграть финал чемпионата мира.