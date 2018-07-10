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    Мартинес может стать первым тренером-иностранцем, выигравшим ЧМ

    Во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2018. В нем встретятся команды Франции и Бельгии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени

    Ранее за всю историю турнира ни один иностранный тренер не побеждал в ЧМ. Таковым может стать главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Для этого испанскому специалисту нужно обыграть Францию в полуфинале и выиграть финал чемпионата мира.

    Источник: Twitter

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    10.07.2018 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:12

      Для этого надо выиграть две оставшиеся игры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 10 июля 2018, 15:13

      Такой заголовок нужно делать перед финалом...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 10 июля 2018, 09:54

      Мартинес может не стать первым

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 08:50

      Пусть вписывает себя в историю,например Ерохин будет известен тем,что первым вышел на четвертую замену...

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 08:45

      вообще в сборной тренером ,поваром,врачом,масса жером, и т д должны быть граждане страны сборной а так как есть надо переименовать сборную в сбродную. Скоро в сборных начнут и полевые футболисты играть с другим гражданством

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > спанчес 10 июля 2018, 12:25

      На дворе 2018)))
      Уже давно играют.

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      Рейтинг: +86

      LX Zet > спанчес 10 июля 2018, 12:47

      У Швейцаров вообще своих минимум, а если поднимать тему минифутбола...достаточно глянуть на нашу сборную.

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