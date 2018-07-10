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    Роналду подписал контракт с Ассоциацией доноров Италии. Он близок к переходу в «Ювентус»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заключил соглашение с итальянской Ассоциацией доноров. Она получила права на изображение португальца. Скоро появится серия постеров с игроком, на которых он призывает людей становиться донорами.

    На прошлой неделе стало известно о возможном переходе Роналду в туринский «Ювентус». Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. Сейчас стороны проводят переговоры, в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.

    Журналист: «Завтра будет решающий день в переговорах агента Роналду и «Реала»

    Источник: Marca

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    10.07.2018 01:56
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 18:42

      Сколько он на этом заработает не сказали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 06:59

      Часом подумал,что кровь будет сдавать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 10 июля 2018, 06:08

      Ну теперь он из них высосет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 04:52

      Хоть на благое дело будет призывать людей, а не рекламировать некачественные продукты или разную хрень.Похоже, что всё таки он уходит из "Реала".

      1
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