Роналду подписал контракт с Ассоциацией доноров Италии. Он близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заключил соглашение с итальянской Ассоциацией доноров. Она получила права на изображение португальца. Скоро появится серия постеров с игроком, на которых он призывает людей становиться донорами.

На прошлой неделе стало известно о возможном переходе Роналду в туринский «Ювентус». Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. Сейчас стороны проводят переговоры, в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.

Журналист: «Завтра будет решающий день в переговорах агента Роналду и «Реала»