Журналист: «Завтра будет решающий день в переговорах агента Роналду и «Реала»

Просто выбивают улучшенный контракт это в полне нормальное явление в нынешнем футболе, уверен на все сто что Роналду останется в Реале оно и к лучшему, а то без Роналду классико не насыщенным было бы.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио завтра агент форврда Кришитану Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала» и обсудит трансфер игрока в «Ювентус».
После этой встречи Мендеш сообщит «Ювентусу» окончательную сумму, которая устроит мадридский клуб. Ожидается, что сделка будет завершена в течение недели.
«Ювентус» в ближайшее время сделает официальное предложение «Реалу» по Роналду