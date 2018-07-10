Журналист: «Завтра будет решающий день в переговорах агента Роналду и «Реала»

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио завтра агент форврда Кришитану Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала» и обсудит трансфер игрока в «Ювентус».

После этой встречи Мендеш сообщит «Ювентусу» окончательную сумму, которая устроит мадридский клуб. Ожидается, что сделка будет завершена в течение недели.

«Ювентус» в ближайшее время сделает официальное предложение «Реалу» по Роналду