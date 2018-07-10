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    Журналист: «Завтра будет решающий день в переговорах агента Роналду и «Реала»

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио завтра агент форврда Кришитану Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала» и обсудит трансфер игрока в «Ювентус».

    После этой встречи Мендеш сообщит «Ювентусу» окончательную сумму, которая устроит мадридский клуб. Ожидается, что сделка будет завершена в течение недели.

    «Ювентус» в ближайшее время сделает официальное предложение «Реалу» по Роналду

    Источник: Twitter

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    10.07.2018 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 10 июля 2018, 02:54

      Просто выбивают улучшенный контракт это в полне нормальное явление в нынешнем футболе, уверен на все сто что Роналду останется в Реале оно и к лучшему, а то без Роналду классико не насыщенным было бы.

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