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    Глава Тульской области Дюмин ездил к Черчесову накануне ЧМ-2018, чтобы помирить его с Дзюбой

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на чемпионат мира-2018.

    Из-за конфликта с Черчесовым форвард не вызывался в национальную команду с мая 2017 года.

    «Дзюбе было плохо в «Зените» из-за итальянского тренера Роберто Манчини, который не полюбил Артема. Может, он даже начал его ненавидеть. Не ставил на матчи.

    И тогда к нему присмотрелся тульский «Арсенал». Идея была тренера «Арсенала» (прим. – Миодрага Божовича), но одному ему такое дело поднять было нельзя. Действовали с президентом клуба (прим. – Гурамом Аджоевым), а главное, с губернатором области Алексеем Дюминым. В конце концов договорились, только руководство «Зенита» на таком же уровне, как и Алексей Дюмин, то есть в «Газпроме», потребовало записать в контракте, что Артем Дзюба имеет право играть против «Зенита» только за штраф 120 тысяч евро. То есть выставило, что называется, заградительную пошлину.

    И в конце прошлого сезона «Зенит» играл решающий для себя матч с тульским «Арсеналом». Да, он был решающим, потому что в нем решалось, будет ли «Зенит» играть в Лиге чемпионов. Ему надо было выигрывать этот матч.

    И вот тут на поле вышел Артем Дзюба. Да, Тульская область собралась с силами и заплатила за его участие в игре 120 тысяч евро. Завелся губернатор, чего уж говорить. И, как известно, сыграли 3:3, и последний гол на последних минутах забил Артем Дзюба. «Зенит» потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов, а Роберто Манчини уволили из «Зенита», и проклятье Артема Дзюбы витает теперь над ним.

    Впрочем, в сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил. И вот теперь Артем Дзюба мерцающе блистал на чемпионате мира вместе со своей сборной и, не побоюсь этого слова, со Станиславом Черчесовым», – написал Колесников.

    Источник: Коммерсант

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    09.07.2018 15:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 июля 2018, 19:54

      Азартный губер завёлся и 120 килограмм евро из бюджета всадил в карман Газпрому, так получается?
      Это разве нормально?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Обер-КанцлерЪ 9 июля 2018, 21:19

      Мне кажется, есть бюджет клуба, а есть бюджет области, и это разные вещи. Как, например, Краснодар - клуб Галицкого, но у него есть свой бюджет, а у Галицкого свои собственные "сбережения", на которые он стадион отстроил. Так что не надо мысленно все деньги в общак класть, а наоборот, разносить по разным корзинам. Тогда будет понятнее, что откуда берется, куда девается, и кто на этом зарабатывает, а то, некоторых послушать, так у нас вообще все деньги Путин делит, который как Скрудж Макдак на казне сидит и всем выдает копеечку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Smekaev 9 июля 2018, 21:46

      Всё верно, есть бюджет клуба, а есть бюджет области.
      Тебе осталось узнать что из чего наполняется - и пазл сложится)

      "Тогда будет понятнее, что откуда берется, куда девается, и кто на этом зарабатывает"

      Понятнее некуда по-моему)

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Обер-КанцлерЪ 10 июля 2018, 01:06

      Удивительная прозорливость: не видя документов, не зная ничего, тебе все понятно! Надеюсь, ты не следователь;)

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 июля 2018, 18:54

      Проклятие Дзубы витает не над Манчини,а над Зенитом. Потому этому расхваленому форварду дорога в Китай. Посто играть некому было-Кокорин болен,Смолов-растерявшийся пижон. Пришлось дрова бросать на поле.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2018, 16:59

      Мир всегда лучше войны!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 15:40

      Лять,ну Санта-Барбара целая...зато усы сейчас символ...

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 июля 2018, 15:32

      Дюмин - один из ближайших соратников Путина. Значит, Дзюбу и Че помирил сам президент.

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