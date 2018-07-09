Глава Тульской области Дюмин ездил к Черчесову накануне ЧМ-2018, чтобы помирить его с Дзюбой

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на чемпионат мира-2018.

Из-за конфликта с Черчесовым форвард не вызывался в национальную команду с мая 2017 года.

«Дзюбе было плохо в «Зените» из-за итальянского тренера Роберто Манчини, который не полюбил Артема. Может, он даже начал его ненавидеть. Не ставил на матчи.

И тогда к нему присмотрелся тульский «Арсенал». Идея была тренера «Арсенала» (прим. – Миодрага Божовича), но одному ему такое дело поднять было нельзя. Действовали с президентом клуба (прим. – Гурамом Аджоевым), а главное, с губернатором области Алексеем Дюминым. В конце концов договорились, только руководство «Зенита» на таком же уровне, как и Алексей Дюмин, то есть в «Газпроме», потребовало записать в контракте, что Артем Дзюба имеет право играть против «Зенита» только за штраф 120 тысяч евро. То есть выставило, что называется, заградительную пошлину.

И в конце прошлого сезона «Зенит» играл решающий для себя матч с тульским «Арсеналом». Да, он был решающим, потому что в нем решалось, будет ли «Зенит» играть в Лиге чемпионов. Ему надо было выигрывать этот матч.

И вот тут на поле вышел Артем Дзюба. Да, Тульская область собралась с силами и заплатила за его участие в игре 120 тысяч евро. Завелся губернатор, чего уж говорить. И, как известно, сыграли 3:3, и последний гол на последних минутах забил Артем Дзюба. «Зенит» потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов, а Роберто Манчини уволили из «Зенита», и проклятье Артема Дзюбы витает теперь над ним.

Впрочем, в сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил. И вот теперь Артем Дзюба мерцающе блистал на чемпионате мира вместе со своей сборной и, не побоюсь этого слова, со Станиславом Черчесовым», – написал Колесников.