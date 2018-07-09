Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Тульской области Дюмин ездил к Черчесову накануне ЧМ-2018, чтобы помирить его с Дзюбой

Глава Тульской области Дюмин ездил к Черчесову накануне ЧМ-2018, чтобы помирить его с Дзюбой

9 июля 2018, 15:26
8

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на чемпионат мира-2018.

Из-за конфликта с Черчесовым форвард не вызывался в национальную команду с мая 2017 года.

«Дзюбе было плохо в «Зените» из-за итальянского тренера Роберто Манчини, который не полюбил Артема. Может, он даже начал его ненавидеть. Не ставил на матчи.

И тогда к нему присмотрелся тульский «Арсенал». Идея была тренера «Арсенала» (прим. – Миодрага Божовича), но одному ему такое дело поднять было нельзя. Действовали с президентом клуба (прим. – Гурамом Аджоевым), а главное, с губернатором области Алексеем Дюминым. В конце концов договорились, только руководство «Зенита» на таком же уровне, как и Алексей Дюмин, то есть в «Газпроме», потребовало записать в контракте, что Артем Дзюба имеет право играть против «Зенита» только за штраф 120 тысяч евро. То есть выставило, что называется, заградительную пошлину.

И в конце прошлого сезона «Зенит» играл решающий для себя матч с тульским «Арсеналом». Да, он был решающим, потому что в нем решалось, будет ли «Зенит» играть в Лиге чемпионов. Ему надо было выигрывать этот матч.

И вот тут на поле вышел Артем Дзюба. Да, Тульская область собралась с силами и заплатила за его участие в игре 120 тысяч евро. Завелся губернатор, чего уж говорить. И, как известно, сыграли 3:3, и последний гол на последних минутах забил Артем Дзюба. «Зенит» потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов, а Роберто Манчини уволили из «Зенита», и проклятье Артема Дзюбы витает теперь над ним.

Впрочем, в сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил. И вот теперь Артем Дзюба мерцающе блистал на чемпионате мира вместе со своей сборной и, не побоюсь этого слова, со Станиславом Черчесовым», – написал Колесников.

Источник: Коммерсант
Чемпионат мира Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1531139520
Дюмин - один из ближайших соратников Путина. Значит, Дзюбу и Че помирил сам президент.
Ответить
KOLBIS
1531140036
Лять,ну Санта-Барбара целая...зато усы сейчас символ...
Ответить
морозз
1531144770
Мир всегда лучше войны!
Ответить
val-berezko
1531151687
Проклятие Дзубы витает не над Манчини,а над Зенитом. Потому этому расхваленому форварду дорога в Китай. Посто играть некому было-Кокорин болен,Смолов-растерявшийся пижон. Пришлось дрова бросать на поле.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1531155298
Азартный губер завёлся и 120 килограмм евро из бюджета всадил в карман Газпрому, так получается? Это разве нормально?
Ответить
Главные новости
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
1
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+