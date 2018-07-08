Игнашевич: «После матча с Хорватией у меня были слезы»

Не только у тебя, старик. Но я плакал от гордости и радости что бы не подвели и проявили волю, профессионализм и доказали всем что вы команда России!!!
Защитник сборной России на чемпионате мира-2018 Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти). Это случилось на встрече с болельщиками в Москве.
«Спасибо всем и каждому в отдельности. Приятно было наблюдать за вами! Спасибо за те эмоции, что мы испытывали вместе с вами! У меня были слезы, у многих ребят. Не могу сказать, это слезы горести или радости», – сказал игрок.
Для Игнашевича это был последний официальный матч в карьере.
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