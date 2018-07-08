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    Игнашевич: «После матча с Хорватией у меня были слезы»

    Защитник сборной России на чемпионате мира-2018 Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти). Это случилось на встрече с болельщиками в Москве.

    «Спасибо всем и каждому в отдельности. Приятно было наблюдать за вами! Спасибо за те эмоции, что мы испытывали вместе с вами! У меня были слезы, у многих ребят. Не могу сказать, это слезы горести или радости», – сказал игрок.

    Для Игнашевича это был последний официальный матч в карьере.

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    Источник: Sportbox.ru

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    08.07.2018 22:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 июля 2018, 03:15

      Не только у тебя, старик. Но я плакал от гордости и радости что бы не подвели и проявили волю, профессионализм и доказали всем что вы команда России!!!

      1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 9 июля 2018, 00:51

      как бы не ругали его и не прикалывались над ним, а он молодец. настоящий порядочный мужик

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