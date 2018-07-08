Черчесов: «На ЧМ-2022 сборная России выступит лучше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал болельщикам на следующем чемпионате мира (2022 год) пройти как минимум до полуфинала.

«Сейчас у нас одни эмоции. Спасибо за поддержку, вы были 12-м игроком. Хотелось пройти дальше, но через четыре года в Катаре сделаем лучше.

Без вас там будет сложно, поэтому все туда! С первой секунды чувствовалась поддержка. Мы долго запрягаем, но если запрягли, то идeм», – сказал тренер на встрече с фанатами на Воробьевых горах.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 наша команда уступила хорватам (2:2, 3:4 по пенальти).