Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «На ЧМ-2022 сборная России выступит лучше»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал болельщикам на следующем чемпионате мира (2022 год) пройти как минимум до полуфинала.

    «Сейчас у нас одни эмоции. Спасибо за поддержку, вы были 12-м игроком. Хотелось пройти дальше, но через четыре года в Катаре сделаем лучше.

    Без вас там будет сложно, поэтому все туда! С первой секунды чувствовалась поддержка. Мы долго запрягаем, но если запрягли, то идeм», – сказал тренер на встрече с фанатами на Воробьевых горах.

    В 1/4 финала чемпионата мира-2018 наша команда уступила хорватам (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 9 июля 2018, 08:19

      Мы что и в Катар без отбора едем?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июля 2018, 00:31

      Сказочник. Так тебя, перетак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 8 июля 2018, 23:25

      Ага! С Уругваем 0:3, деморализованной Испанией 1:1, усталыми хорватами 1:1 (осн. время) это дома! Будем "гарантированно выносить" в европейском отборе Лихтенштейн и Гибралтар и молится, что бы не опозорится с Австрией или Грузией, а про победы над топ-сборными можно вообще забыть? И куды ты собрался проходить с такой игрой? Я так понимаю Черчесову срочно не хватает 2 с гаком ляма, для безбедной жизни в австрийских Альпах... Для этого он не брезгует попиариаться на ура-патриотической волне со своими беспочвенными заявлениями... Правильно... деньги же не пахнут! 2-3 месяца позора и потом всю жизнь в "шоколаде"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 июля 2018, 22:39

      Крик в пустыне,таки и не состоявшегося физрука...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 22:06

      Черчесов: «На ЧМ-2022 пройдем как минимум до полуфинала»....ты туда еще попади ! пройти отбор не просто !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 июля 2018, 21:44

      дойдём.Если его перенесут в Россию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 июля 2018, 21:40

      не воспринимайте всерьёз слова уставшего человека..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 8 июля 2018, 21:38

      Нет, это будет сборная Катара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 июля 2018, 21:12

      За 4 года многое изменится, чтоб дойти до полуфинала на чм 2022 надо сначала попасть на чм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 21:08

      Громкое заявление. Главный тренер уже назначен, так что все туда.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11