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Черчесов: «На ЧМ-2022 сборная России выступит лучше»

8 июля 2018, 16:36
52

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал болельщикам на следующем чемпионате мира (2022 год) пройти как минимум до полуфинала.

«Сейчас у нас одни эмоции. Спасибо за поддержку, вы были 12-м игроком. Хотелось пройти дальше, но через четыре года в Катаре сделаем лучше.

Без вас там будет сложно, поэтому все туда! С первой секунды чувствовалась поддержка. Мы долго запрягаем, но если запрягли, то идeм», – сказал тренер на встрече с фанатами на Воробьевых горах.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 наша команда уступила хорватам (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (52)
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nik55
1531057213
сначало нужно туда попасть
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Рубик Докоян
1531057253
Пара уже остановиться и трезво посмотреть на игру и результат. После Евро-2008г не меньше был эйфории и дифирамбов, а что в итоге на протяжении 10 лет ? Делаем выводы, анализ, работу над ошибками и идём дальше без лозунгов и обещаний.
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Файдаэн
1531057504
Что мы имеем к ЧМ 2022? Джикия и Кутепову будет по 28 лет, возможно это даже будут классные защитники, Акинфеев возможно и дальше будет номером 1 аkа Буффон. Зобнин, Кузяев, Головин, братья Миранчуки обрастут мясом (в хорошем смысле), к ним возможно присоединятся Ташаев и Чалов. В принципе, не так плохо.
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Vladarg
1531058013
После 2008 года сколько надежд было,эйфория не меньше,чем сейчас наблюдалась..что было далее помним..потому:поменьше слов,побольше-дела.
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SinyaaPyll
1531058064
Чабан куёт железо, пока не остыло.
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Torvald64
1531058155
Сначала надо бы попасть туда... Ну, Бог в помощь, Саламыч. Ты доказал, что стоящий тренер, тебе и карты в руки. Верим.
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hevbn 28
1531058753
Здесь главное сейчас правильно отнестись к этому успеху ,который у нас есть на ЧМ, самое глупое было бы считать, что мы действительно входим в восьмёрку лучших команд мира, а самое главное понимать ,что при определенной работе можно будет добиваться очень многого, а для того чтобы болельщики и дальше поддерживали команду надо сейчас не думать о 2022 году , а думать о следующих матчах во первых Евро на который мы должны попадать , да и этот новый проект Лига Наций , по моему для нас должен быть тоже интересным турниром, потому ,что на первой стадии мы играем с вообщем то с равными соперниками с Турцией и Швецией, мы можем их обыграть , но только с правильным отношением к делу. И если болельщики увидят это правильное отношение то думаю в нашем футболе действительно может быть всё хорошо.
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woyser
1531059352
Пафосная быдла! После игры, не мог ничего умного ответить, кроме тупых фраз аля 90-ые. Он что действительно думает, что дальше будет лучше? Это не Черчесов дошёл до 1/4, только ему это будет трудно понять (скорей всего вообще не понять), это прошли те на кого меньше всего ставили: Зобнин, Черышев (которого постоянно меняли х.з. для чего), Жирков(человек уставший не только от футбола, но и вообще, но как он играл, как!!!) Фернандес (человек подаривший нам надежду, человек который за Россию бился, как истинные бразильцы должны биться за Бразилию, он вообще был лучшим в этой странной сборной!!!), Акинфеев (его подвиг в 1/8 достоин памяти для поклонников футбола, достоин для учебников для будущих вратарей, это был его матч, матч имени Игоря Акинфеева), Кузяев, Дзагоев, Самедов, Газинский - вот герои, того что произошло со сборной Россия!!! А не тупость Черчесова, брёвность Дзюбы и хвалёность Мудко, Медведева и прочих...
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OfaZavr
1531063080
сейчас загадывать не стоит, еще попасть туда сначала нужно.
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Полная Канистра
1531065527
ну всё я пошёл билет покупать ведь он сказал //поэтому все туда//
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