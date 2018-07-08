Вице-президент РФС: «Черчесов сделал чудо для России»

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.

«Не хочу говорить об этом, вижу его эмоции, он сейчас не может пойти и дать интервью. Безусловно, у него очень сложный момент. Надо его поддержать в сложный момент, он сделал чудо для нас. Хотел бы я, чтобы он остался? Конечно», – сказал Анохин.

На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала. Это наивысшее достижение команды в истории.

Мужики – спасибо!