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    Вице-президент РФС: «Черчесов сделал чудо для России»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.

    «Не хочу говорить об этом, вижу его эмоции, он сейчас не может пойти и дать интервью. Безусловно, у него очень сложный момент. Надо его поддержать в сложный момент, он сделал чудо для нас. Хотел бы я, чтобы он остался? Конечно», – сказал Анохин.

    На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала. Это наивысшее достижение команды в истории.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Sport24

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    08.07.2018 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54666

      MaxRnD 8 июля 2018, 11:33

      Черчесов мог бы сделать больше (и уже почти это сделал), если бы не мастеровитые доброжелатели в лице Лопырева

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > MaxRnD 8 июля 2018, 16:32

      аналитик хренов ! Смолов сыграл не хуже и не лучше остальных ! Задача на поле у него был совсем другая !....ну вот ты получил кучу плюсов ( скорее всего за цитаты типа --молодцы " Дураки " Слава КПСС и тд )и НЕ ВРУБАЕШЬСЯ в игру под названием ФУТБОЛ !.......

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      Рейтинг: +119

      underground_10 > САДЫЧОК 8 июля 2018, 19:02

      Смоолов сыграл плохо э

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