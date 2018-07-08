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  • Черчесов: «Останусь ли в сборной России? Такие вещи невозможно прогнозировать»

Черчесов: «Останусь ли в сборной России? Такие вещи невозможно прогнозировать»

8 июля 2018, 07:50
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о своем будущем в национальной команде.

– Остаетесь ли вы во главе сборной?

– Такие вещи невозможно прогнозировать. Не будем забегать вперед. Главное – спокойно все проанализировать. Мы с первой секунды, когда заступили в сборную, знали, чего хотим и куда идем. Слава богу, это удалось. Надеюсь, сделаем правильные выводы и осуществим следующий шаг вперед.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 – это лучшее достижение в истории сборной.

Мужики – спасибо!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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O-Z
1531028815
Нет вали в Польшу
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кран
1531029244
Оставайся!
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KOLBIS
1531029906
Останется,выводы умеет делать из ошибок,а это главное...
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alex1951
1531030032
Тю тю....Куда ж ты мылый ,теперича то денешься? Царь тебя не отпустит... Теперь у тебя карт-бланш....из грязи ,да в князи... уникальный случай....всех заткнул( коллег в смысле) Шурши далее)))) Народ дает свое добро..
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vladimir-7
1531030642
Сборная России осуществит следующие шаги вперёд, но без тебя, С.Черчесов.
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Saang (SCR)
1531034175
Продлите нам Станислава Саламовича пожалуйста до 2020 года!
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zabor4ik
1531041847
Не хотелось бы верить, что игра сборной сегодня это потолок. Станислав, давай уже что то менять в игре. Требуем перемен!
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Fan Loko mik
1531044549
Черчесова нужно оставлять! А вот в составе сборной нужны точечные замены. Смолова на Кокорина, Самедова на пенсию. А вот Игнашевичу ещё бы годик поиграть не помешало, Кутепова просто мастерски натаскал!
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zigbert
1531059527
Что полезное можно отметить в Черчесове ,так это его нейтральность к клубным пристрастиям.
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