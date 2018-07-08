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    Черчесов: «Останусь ли в сборной России? Такие вещи невозможно прогнозировать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о своем будущем в национальной команде.

    – Остаетесь ли вы во главе сборной?

    – Такие вещи невозможно прогнозировать. Не будем забегать вперед. Главное – спокойно все проанализировать. Мы с первой секунды, когда заступили в сборную, знали, чего хотим и куда идем. Слава богу, это удалось. Надеюсь, сделаем правильные выводы и осуществим следующий шаг вперед.

    Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 – это лучшее достижение в истории сборной.

    Мужики – спасибо!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2018 07:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 17:18

      Что полезное можно отметить в Черчесове ,так это его нейтральность к клубным пристрастиям.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:09

      Черчесова нужно оставлять! А вот в составе сборной нужны точечные замены. Смолова на Кокорина, Самедова на пенсию. А вот Игнашевичу ещё бы годик поиграть не помешало, Кутепова просто мастерски натаскал!

      0
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 8 июля 2018, 12:24

      Не хотелось бы верить, что игра сборной сегодня это потолок. Станислав, давай уже что то менять в игре. Требуем перемен!

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 8 июля 2018, 10:16

      Продлите нам Станислава Саламовича пожалуйста до 2020 года!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2018, 09:17

      Сборная России осуществит следующие шаги вперёд, но без тебя,
      С.Черчесов.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 8 июля 2018, 09:07

      Тю тю....Куда ж ты мылый ,теперича то денешься?
      Царь тебя не отпустит...
      Теперь у тебя карт-бланш....из грязи ,да в князи...
      уникальный случай....всех заткнул( коллег в смысле)
      Шурши далее)))) Народ дает свое добро..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 июля 2018, 09:05

      Останется,выводы умеет делать из ошибок,а это главное...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 8 июля 2018, 08:54

      Оставайся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 8 июля 2018, 08:46

      Нет вали в Польшу

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > O-Z 8 июля 2018, 09:18

      ...с глаз долой.
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      -1
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