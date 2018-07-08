Черчесов: «Останусь ли в сборной России? Такие вещи невозможно прогнозировать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о своем будущем в национальной команде.

– Остаетесь ли вы во главе сборной?

– Такие вещи невозможно прогнозировать. Не будем забегать вперед. Главное – спокойно все проанализировать. Мы с первой секунды, когда заступили в сборную, знали, чего хотим и куда идем. Слава богу, это удалось. Надеюсь, сделаем правильные выводы и осуществим следующий шаг вперед.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 – это лучшее достижение в истории сборной.

Мужики – спасибо!