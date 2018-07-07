Инфантино: «ЧМ-2018 невероятно, потрясающе успешен. Думаю, нам стоит придумать новое слово, чтобы описать турнир в России»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что изначально был уверен в успешном проведении чемпионата мира-2018. По его слова, многие люди в течение турнира изменили мнение о России в лучшую сторону.

– За эти восемь лет вы хотя бы один раз пожалели, что ФИФА выбрала именно Россию как место проведения чемпионата мира по футболу? Был хотя бы такой момент, такая секунда?

– С тех пор, как побывал в России еще до начала этого чемпионата мира, да и с того момента, как мы начали этот турнир, ощущаю здесь в воздухе особую энергию. Этот чемпионат мира просто невероятно, потрясающе успешен. Все города красивы, все стадионы изумительны. Мне кажется, нам даже стоит придумать новое слово, чтобы описать этот чемпионат мира. Это по-настоящему новый эталон для организации футбольного турнира.

– Чувствуется, что вы влюблены в Россию. Это так приятно. Но вернемся к организации турнира. До начала чемпионата мира вы часто подвергались критике за то, что не изменили место проведения турнира. Сейчас на таких эмоциях можно было бы дать развернутый ответ вашим оппонентам. Чтобы бы вы им сказали в качестве главного аргумента?

– Я с самого начала был уверен в успехе. Сейчас мы видим результаты. И не только я это говорю. Я – один из тысяч, кто это говорит. Более двух миллионов болельщиков приехали сюда, чтобы открыть для себя Россию. Не только футбольную страну, но и страну с богатой историей, культурой, памятниками. Приехали, чтобы пройтись по Красной площади. Каждый день со старта чемпионата мира вы видите их в разнообразных футболках, с лицами, раскрашенными в цвета их флагов. Они наслаждаются праздником вместе с россиянами. Вы видите, как полицейские улыбаются. В это было сложно поверить, но это оказалось реальностью. Все мы в мире должны быть открытыми, с открытым разумом. Даже те, кто не приехал сюда и смотрит чемпионат мира дома по телевизору, поменяли свое мнение о России. Они видят гостеприимную, открытую страну, которая готова разделить праздник с каждым, кто является частью этого великолепного турнира.