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    Кавазашвили: «Если Дзюбе и уезжать из РФПЛ, то только в Китай за большие деньги»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу дальнейшего продолжения карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Как сообщают СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы клубы из АПЛ и Китая.

    «Я считаю, что Дзюба один из лучших центральных нападающих мира, но его талант был загублен здесь, в России. Если бы не Черчесов, то никто бы его не взял из Тулы в сборную.

    При всем этом, ему уже 29 лет. Ему нужно если и ехать, то за большие деньги и, например, в китайскую команду в провинцию. Там требования на уровне китайского чемпионата, но не на уровне мирового футбола. Там он сможет года два поиграть за большие деньги, как он иногда умеет шаляй-валяй. А вот в английскую Премьер-лигу в таком возрасте ехать очень сомнительно», – цитирует Кавазашвили «Национальная служба новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 16:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6979

      1bear 8 июля 2018, 16:54

      ...согласен на 100%...
      ...слушай Артём,что старшие советуют...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:29

      Куда нибудь ,что бы не раздражал своими высказываниями и своими действиями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 июля 2018, 05:51

      Если наши продадут это бревно за границу это будет второе чудо, после 1/8 с Испанцами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 июля 2018, 02:59

      И навсегда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 июля 2018, 01:51

      Если бы Дзюбик в Зените не выеживался и забил 12, как предполагал Манчини, то попал бы в сборную даже при тупом идиоте и отправился в клуб уровня Челси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:30

      так он и здесь неплохо зарабатывает и стоит ли тогда дергаться ради сомнительного китайского чемпионата, когда в нашем все родное и знакомое)

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июля 2018, 19:07

      Дзюба стал универсальным клубным шаляй- валяй во всех конспектах но в сборной он мотиватор- терминатор

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:36

      Биться как спортсмен он уже не в состоянии.
      Вот чисто откровенно.Дзюба начинает играть, и то не долго, только тогда когда ему надо что то доказать..Как доказал, так ему сразу всё надоедает и начинается обычная игра под названием "Ванька встанька".
      Неверующим из секты Дзюбы могу привести массу примеров:
      1.Перешёл из Спартака в Зенит и заиграл (Доказывал Спартаку, что ошиблись отпустив "Героя".)
      2.Ушёл в аренду Арсенал и заиграл (Доказывал Манчини, что зря его отпустил)
      3.Запрыгнул на подножку уходящего поезда сборной России и заиграл (Доказывая Черчесову и всем и вся, что он супердзюб)
      Кстати тоже самое он делал и в многочисленных арендах в Спартаке, но стоило попасть обратно домой, у парня на ногах оказывалось по нескольку гирь.
      А по существу посредственный футболист как и практически все игроки сборной, которые на зубах, на воли, вытаскивают матчи сборной и дошли аж до четвертьфинала.

      5
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      Рейтинг: +213

      nik_59 7 июля 2018, 18:00

      Езжай за бабками. Так будет лучше.

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 июля 2018, 16:46

      умник *** нашёлся! езжай ка ты лучше сам - в абхазию за мандаринами

      2
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