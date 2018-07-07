Кавазашвили: «Если Дзюбе и уезжать из РФПЛ, то только в Китай за большие деньги»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу дальнейшего продолжения карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Как сообщают СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы клубы из АПЛ и Китая.

«Я считаю, что Дзюба один из лучших центральных нападающих мира, но его талант был загублен здесь, в России. Если бы не Черчесов, то никто бы его не взял из Тулы в сборную.

При всем этом, ему уже 29 лет. Ему нужно если и ехать, то за большие деньги и, например, в китайскую команду в провинцию. Там требования на уровне китайского чемпионата, но не на уровне мирового футбола. Там он сможет года два поиграть за большие деньги, как он иногда умеет шаляй-валяй. А вот в английскую Премьер-лигу в таком возрасте ехать очень сомнительно», – цитирует Кавазашвили «Национальная служба новостей».