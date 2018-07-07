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  • Кавазашвили: «Если Дзюбе и уезжать из РФПЛ, то только в Китай за большие деньги»

Кавазашвили: «Если Дзюбе и уезжать из РФПЛ, то только в Китай за большие деньги»

7 июля 2018, 16:33
14

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу дальнейшего продолжения карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Как сообщают СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы клубы из АПЛ и Китая.

«Я считаю, что Дзюба один из лучших центральных нападающих мира, но его талант был загублен здесь, в России. Если бы не Черчесов, то никто бы его не взял из Тулы в сборную.

При всем этом, ему уже 29 лет. Ему нужно если и ехать, то за большие деньги и, например, в китайскую команду в провинцию. Там требования на уровне китайского чемпионата, но не на уровне мирового футбола. Там он сможет года два поиграть за большие деньги, как он иногда умеет шаляй-валяй. А вот в английскую Премьер-лигу в таком возрасте ехать очень сомнительно», – цитирует Кавазашвили «Национальная служба новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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Jenea83
1530970556
В Англии он на лавку сядет и будет выходить на последние 5-10 минут как супер Пав)
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Shotlandets86
1530971193
Если он спортсмен, то должен ехать хоть в условный Кардифф и биться, как умеет. Китай - это путь забивших на футбол или жаждущих лёгкого пути а-ля Иуды Зобнин и Ташаев.
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Project Бабангида
1530971195
умник *** нашёлся! езжай ка ты лучше сам - в абхазию за мандаринами
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nik_59
1530975655
Езжай за бабками. Так будет лучше.
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Мары
1530977781
Биться как спортсмен он уже не в состоянии. Вот чисто откровенно.Дзюба начинает играть, и то не долго, только тогда когда ему надо что то доказать..Как доказал, так ему сразу всё надоедает и начинается обычная игра под названием "Ванька встанька". Неверующим из секты Дзюбы могу привести массу примеров: 1.Перешёл из Спартака в Зенит и заиграл (Доказывал Спартаку, что ошиблись отпустив "Героя".) 2.Ушёл в аренду Арсенал и заиграл (Доказывал Манчини, что зря его отпустил) 3.Запрыгнул на подножку уходящего поезда сборной России и заиграл (Доказывая Черчесову и всем и вся, что он супердзюб) Кстати тоже самое он делал и в многочисленных арендах в Спартаке, но стоило попасть обратно домой, у парня на ногах оказывалось по нескольку гирь. А по существу посредственный футболист как и практически все игроки сборной, которые на зубах, на воли, вытаскивают матчи сборной и дошли аж до четвертьфинала.
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Полная Канистра
1530979640
Дзюба стал универсальным клубным шаляй- валяй во всех конспектах но в сборной он мотиватор- терминатор
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OfaZavr
1530981045
так он и здесь неплохо зарабатывает и стоит ли тогда дергаться ради сомнительного китайского чемпионата, когда в нашем все родное и знакомое)
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Zeff
1531007949
И навсегда.
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woyser
1531018276
Если наши продадут это бревно за границу это будет второе чудо, после 1/8 с Испанцами.
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1bear
1531058061
...согласен на 100%... ...слушай Артём,что старшие советуют...
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