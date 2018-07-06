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    «Чемпионат»: Дзюба хочет уехать в АПЛ. Он отклонил предложение из Китая

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отказался от переезда в Китай.

    Сообщается, что «Шанхай Шэньхуа» предложил игроку контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, что почти вдвое больше, чем зарплата Дзюбы в «Зените» (3,5 миллиона).

    Форвард отказался от переезда в Китай и хочет попробовать себя в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе «Кардиффа» к Дзюбе.

    Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2018 21:48
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 8 июля 2018, 12:17

      Сомневаюсь, что он уйдет. Сейчас в Зените нормальный тренер пришел. Думаю Семак поговорит с ним и он останется)

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 июля 2018, 12:01

      Я что-то пропустил? Кардиф уже в АПЛ поднялся?! мне казалось, что он в Чемпионшипе отирается...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 10:45

      Сейчас ему нужно выдержать паузу и набрать очередных баллов на ЧМ. Тогда могут заинтересоваться ведущие европейские клубы.

      2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 7 июля 2018, 10:05

      Дурак, что от Китая отказался. Чампионшип англицкий ему только и светит.

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 июля 2018, 10:02

      Смех- смехом , но если впендюрит хорватам пару штук шансы будут высоки !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 09:50

      ну вот новый сериал "куда перейдет Дзюба" начинается))

      6
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 08:43

      Кардиф,Эвертон-сказки. Что бы Дзюбоид отказался от 6 млн.-сказки. Он в Зенит маханул за бабками. Разве можно сравнить дзюбоида с Лукаку. Возврат к старому-чешский вариант-дело вкуса. Думаю-это не интересно."Возрастной нападающий,не имеющий данных для проведения скоростной контратаки."Место дзюбоида в Арсенале. И не надо тут народ будоражить. Если даже Семак вернет его-посадит на скамейку через две игры,а может и раньше.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 июля 2018, 08:04

      а кому он там нужен...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 июля 2018, 05:19

      Вот и посмотрим, кто сильнее: Дзюба или Рондон, которого заставили уйти из "Зенита" из-за лимита.

      0
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      Рейтинг: +232

      hofman 7 июля 2018, 00:38

      В челси. Азара в реал. Вместо него Головин или вместо Канте . Дзю вместо мораты. Связка сборной России, полуфиналистов ЧМ.

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