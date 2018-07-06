«Чемпионат»: Дзюба хочет уехать в АПЛ. Он отклонил предложение из Китая

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отказался от переезда в Китай.

Сообщается, что «Шанхай Шэньхуа» предложил игроку контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, что почти вдвое больше, чем зарплата Дзюбы в «Зените» (3,5 миллиона).

Форвард отказался от переезда в Китай и хочет попробовать себя в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе «Кардиффа» к Дзюбе.

Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»