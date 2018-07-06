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    Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Своим выступлением на чемпионате мира 29-летний игрок привлек внимание «Кардиффа».

    На ЧМ-2018 россиянин отметился тремя голами в четырех матчах. В прошлом сезоне, вторую часть которого он провел в аренде в тульском «Арсенале», принял участие в 34 встречах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Дзюба связан контрактом с петербуржцами до июня 2020 года. Портал Тransfermarkt оценивает форварда в 7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2018 12:14
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +23

      Champion91 8 июля 2018, 09:32

      Дзюба,не раздумывай и уезжай.Этот переход тебе только в плюс пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 00:36

      Надо 7 лямов фунтами брать! А лучше 10...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 00:05

      это шютка?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 6 июля 2018, 23:00

      Виноват, не слежу за чемпионшипом, оказывается, Кардифф вышел в АПЛ. Но вряд ли там задержится. Дзюбе такая команда едва ли интересна, хотя именно Кардиффу он подошел бы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:39

      ну если не испугается сложностей и понижения зарплаты ради так скажем даже не среднего клуба то пусть попробует.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 19:32

      Кардифф ему самое то, место в основе будет обеспечено хотя и с понижением зарплаты.

      2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 6 июля 2018, 16:41

      Англичанка не заплатит столько, чтобы Бревноподобный смог платить по 100 000 евро за игру с "Зенитом".

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2018, 16:36

      Дзюбе конечно приятно, что на него обратили внимание и могут
      предложить перейти в АПЛ и он может продолжить переговоры.
      Однако, по всей вероятности он останется в Зените и всем понятны
      причины, а это возраст, деньги и игра в основном составе команды,
      а также участие в европейских играх.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 июля 2018, 16:22

      Вполне удобный вариант для обеих сторон. В Зените в том сезоне в Дзюбу не верили, понятно, что Семак свой и предоставит шанс, но когда на другой стороне весов шанс попробовать себя в АПЛ, если игрок что-то хочет и главное заявить о себе понятно что он выберет. По поводу того остануся или нет, Кардифф в жёсткой борьбе отвоевал место в АПЛ, это только волки в том сезоне всех на голову сильнее и так как Суонси бесславно вылетели, то этот трансфер как раз и говорит о намерении задержаться в АПЛ и достойно представлять свой регион. Кардифф не Брайтон куда кого из наших звали, тут не для того чтобы залатать дыру, так как в нападении никого нет, а с целью вариативности в атаки команды берут, чтоб работал на поле и доказывал.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июля 2018, 14:54

      За 7 млн. можно отдать и не иметь головной боли. Построение игры в Зените через Дзюбу-это кошмар с улицы Вязов.

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