Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Своим выступлением на чемпионате мира 29-летний игрок привлек внимание «Кардиффа».

На ЧМ-2018 россиянин отметился тремя голами в четырех матчах. В прошлом сезоне, вторую часть которого он провел в аренде в тульском «Арсенале», принял участие в 34 встречах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Дзюба связан контрактом с петербуржцами до июня 2020 года. Портал Тransfermarkt оценивает форварда в 7 миллионов евро.