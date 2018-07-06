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  • Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»

Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Форвардом интересуется «Кардифф»

6 июля 2018, 12:14
30

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ. Своим выступлением на чемпионате мира 29-летний игрок привлек внимание «Кардиффа».

На ЧМ-2018 россиянин отметился тремя голами в четырех матчах. В прошлом сезоне, вторую часть которого он провел в аренде в тульском «Арсенале», принял участие в 34 встречах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Дзюба связан контрактом с петербуржцами до июня 2020 года. Портал Тransfermarkt оценивает форварда в 7 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Кардифф Зенит Дзюба Артем
Комментарии (30)
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portero
1530869261
кто же ему такую з/п положит как в Зените
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Shak71
1530870107
Если согласится на понижение ЗП - то вполне возможно
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порт
1530872177
Смолова тоже куда только не сватали, а результат???
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Аристократ Олжик
1530872192
Если это правда, то Кардифф, самый раз для Дзюбы. Потому что команда из Уэльса, будет играть в контратаки и верховые подачи с флангов. Как раз высокий рост и телосложение, поможет ему бороться и побеждать, в верховых единоборствах. Читал коммент, где говорили что уровень Артема, это - Ливерпуль. Но Ливерпуль, играет в прессинг и мяч держит внизу. Дзюба в такую игру не впишется. Яркий пример Дивок Ориги . . .
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BAIv
1530872609
Кардиф - там зарплаты в разы меньше чем Дзюба сейчас имеет, плюс неизвестно смогут ли они остаться в АПЛ или назад опустятся чтоб деньжат заработать.
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hevbn 28
1530873120
Интересно будет если Дзюба которого все считают очень алчным согласится на переход в Кардифф, уверен там ему будут платить на порядок меньше , чем в Зените , да и вообще в России.
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anri1703
1530873328
а смысл ? с зеней в ле поиграет а тут за выживание бороться был бы вест хем у которого состав крепкий набирается или условный эвертон
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Обер-КанцлерЪ
1530874167
Стабильное место в основе в клубе АПЛ? Надо соглашаться!
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val-berezko
1530878053
За 7 млн. можно отдать и не иметь головной боли. Построение игры в Зените через Дзюбу-это кошмар с улицы Вязов.
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zigbert
1530894740
Кардифф ему самое то, место в основе будет обеспечено хотя и с понижением зарплаты.
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