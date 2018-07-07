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    Губернатор: «ФИФА не хотела допускать «Самара-Арену» до ЧМ-2018»

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о трудностях, которые сопутствовали допуску стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира-2018. ФИФА не хотела сертифицировать объект.

    «Нервов на завершающем этапе работы по стадиону действительно было истрачено изрядное количество. Ни для кого не секрет, что мы серьeзно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась в Самаре.

    Еe представители, когда приезжали к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион с чемпионата мира. Они всерьeз планировали это сделать. В связи с этим ещe более важно, что стадион всe-таки удалось сдать в эксплуатацию и Самарская область не осталась без мирового первенства», – сказал политик.

    Для Самары ЧМ-2018 окончится сегодня, 7 июля.

    Источник: Известия

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    07.07.2018 08:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 15:10

      Теперь смотреть Крылья будут приезжать со всего мира.Молодцы!(шутка)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 12:11

      Хотелось бы знать причины этого не допуска.

      2
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > zigbert 9 июля 2018, 22:34

      инфраструктура не готова ...вернее готова не на 100 %, скорее всего из-за этого

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 июля 2018, 11:38

      Молодцы что построились!

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 7 июля 2018, 09:35

      Так и не понял,если фифа хотела снять Самару с чемпионата причём сам губернатор говорит что было сильное отставание,причём губернатор говорит что представители фифа прямо сказали что снимут Самару с чемпионата: как удалось сделать так что Самара учавствует???))))

      0
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol > Tsigan 7 июля 2018, 10:09

      Воровать меньше надо - сказал губернатор самой коррупционной дыры на Волге.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Tsigan 7 июля 2018, 10:46

      ну как ) он как бы тонко тонко намекает на свою роль )

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 08:40

      К сожалению, профнепригодность не заканчивается, а только процветает на спортивных сайтах и СМИ. Сегодня в 17-00 Англия - Швеция играют в Самаре. Если только местные писарчуки не перенесут его на "Бомбардир - Арену"...

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      Рейтинг: +18

      funtik_ftp > Рубик Докоян 7 июля 2018, 09:21

      «Для Самары ЧМ-2018 окончится сегодня, 7 июля» - Разве не так написано??

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 7 июля 2018, 08:20

      на Бомбардире заявлено что Шведы с Англией в Самаре играют, разве окончен?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gek Dement 7 июля 2018, 09:53

      Вот после этой игры сегодня 7 июля и будет окончен, так
      и написано.

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