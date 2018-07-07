Губернатор: «ФИФА не хотела допускать «Самара-Арену» до ЧМ-2018»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о трудностях, которые сопутствовали допуску стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира-2018. ФИФА не хотела сертифицировать объект.

«Нервов на завершающем этапе работы по стадиону действительно было истрачено изрядное количество. Ни для кого не секрет, что мы серьeзно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась в Самаре.

Еe представители, когда приезжали к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион с чемпионата мира. Они всерьeз планировали это сделать. В связи с этим ещe более важно, что стадион всe-таки удалось сдать в эксплуатацию и Самарская область не осталась без мирового первенства», – сказал политик.

Для Самары ЧМ-2018 окончится сегодня, 7 июля.