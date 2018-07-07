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  • Губернатор: «ФИФА не хотела допускать «Самара-Арену» до ЧМ-2018»

Губернатор: «ФИФА не хотела допускать «Самара-Арену» до ЧМ-2018»

7 июля 2018, 08:06
11

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о трудностях, которые сопутствовали допуску стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира-2018. ФИФА не хотела сертифицировать объект.

«Нервов на завершающем этапе работы по стадиону действительно было истрачено изрядное количество. Ни для кого не секрет, что мы серьeзно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась в Самаре.

Еe представители, когда приезжали к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион с чемпионата мира. Они всерьeз планировали это сделать. В связи с этим ещe более важно, что стадион всe-таки удалось сдать в эксплуатацию и Самарская область не осталась без мирового первенства», – сказал политик.

Для Самары ЧМ-2018 окончится сегодня, 7 июля.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (11)
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Gek Dement
1530940819
на Бомбардире заявлено что Шведы с Англией в Самаре играют, разве окончен?
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Рубик Докоян
1530942052
К сожалению, профнепригодность не заканчивается, а только процветает на спортивных сайтах и СМИ. Сегодня в 17-00 Англия - Швеция играют в Самаре. Если только местные писарчуки не перенесут его на "Бомбардир - Арену"...
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Tsigan
1530945321
Так и не понял,если фифа хотела снять Самару с чемпионата причём сам губернатор говорит что было сильное отставание,причём губернатор говорит что представители фифа прямо сказали что снимут Самару с чемпионата: как удалось сделать так что Самара учавствует???))))
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ЖОРРО
1530952716
Молодцы что построились!
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zigbert
1530954672
Хотелось бы знать причины этого не допуска.
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val-berezko
1530965454
Теперь смотреть Крылья будут приезжать со всего мира.Молодцы!(шутка)
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