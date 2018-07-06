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    Саутгейт: «Молодые игроки заявляют о себе на ЧМ. Но Роналду и Месси нельзя списывать со счетов»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о молодых игроках на ЧМ.

    «Возможно, у команд, которые долго доминируют в футболе, сильное поколение футболистов. Но необычно, когда команда долго находится в топе.

    Приходят новые игроки, возникают новые команды. Думаю, сейчас происходит что-то подобное на ЧМ.

    В мире есть потрясающие молодые игроки, которые заявляют о себе. Чтобы это сделать, нужно показывать себя на мировом уровне. Поэтому для Кейна этот турнир так важен. Забивать голы на ЧМ – это другой уровень.

    Роналду и Месси? Нельзя их списывать со счетов. Этот турнир мог не сложиться для них, но они по-прежнему величайшие игроки в мире», – сказал Саутгейт.

    Завтра, 7 июля, англичане сыграют со Швецией в 1/4 финала ЧМ.

    Источник: Skysports

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    06.07.2018 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      sold93 6 июля 2018, 23:25

      да их еще в 1/8 списали

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 июля 2018, 23:06

      Через чур восхваляет он Кейна... Глядишь и в команде так думать начнут...

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