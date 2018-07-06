Саутгейт: «Молодые игроки заявляют о себе на ЧМ. Но Роналду и Месси нельзя списывать со счетов»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о молодых игроках на ЧМ.

«Возможно, у команд, которые долго доминируют в футболе, сильное поколение футболистов. Но необычно, когда команда долго находится в топе.

Приходят новые игроки, возникают новые команды. Думаю, сейчас происходит что-то подобное на ЧМ.

В мире есть потрясающие молодые игроки, которые заявляют о себе. Чтобы это сделать, нужно показывать себя на мировом уровне. Поэтому для Кейна этот турнир так важен. Забивать голы на ЧМ – это другой уровень.

Роналду и Месси? Нельзя их списывать со счетов. Этот турнир мог не сложиться для них, но они по-прежнему величайшие игроки в мире», – сказал Саутгейт.

Завтра, 7 июля, англичане сыграют со Швецией в 1/4 финала ЧМ.