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    Болельщики во время группового этапа ЧМ-2018 потратили 17 миллиардов. Больше всего в Москве и Екатеринбурге

    Стала известна примерная сумма, которую потратили болельщики, в том числе российские, за время группового этапа чемпионата мира-2018.

    «ВТБ посчитал транзакции, которые прошли через их терминалы в городах-участниках чемпионата мира. Получилось около 17 миллиардов рублей.

    Самая крупная категория трат – транспорт. На него ушло 82% всех транзакций. Следом идут питание, отели и сувениры. Средний чек составляет чуть больше 1,5 тысячи рублей.

    Больше всего денег потратили в Москве. На втором месте Екатеринбург, на третьем Казань. Санкт-Петербург только четвертый. На последнем месте Саранск: по терминалам ВТБ прошло всего лишь 5 миллионов рублей», – сообщает телеграм-канал Mash.

    ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: Telegram

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    06.07.2018 12:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      TRELL 6 июля 2018, 14:04

      Налом было раза в два больше.... Если не в три...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 13:32

      А налик?...Хрен учтете...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 июля 2018, 13:25

      просто в других городах через другие банки деньги шли

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > BAIv 6 июля 2018, 13:32

      Во-во! В Сочи на чучхелу потратили несколько миллионов налом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2018, 13:25

      Как бы не одними ВТБ терминалами едиными, тот же Сбер пораспространенней будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > FanatSerj 6 июля 2018, 13:39

      у сбербанка и втб санкции какие-то имеются от ес (нато)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 6 июля 2018, 12:53

      при том, что бюджет чм 650 млрд..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 > MaxOfMobbDeep 6 июля 2018, 14:12

      естественно не окупятся все затраты... это все останется на десятилетия, для нового поколения и т.д. а это важнее денег!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 6 июля 2018, 12:51

      Чтобы уехать из Екатеринбурга?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 6 июля 2018, 12:38

      В Санкт- Петербурге, наверно, Газпром проставился, и для фанов всё было бесплатно.))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Супервайзер 6 июля 2018, 13:27

      просто другие банки наверное там в лидерах

      3
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