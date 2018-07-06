Болельщики во время группового этапа ЧМ-2018 потратили 17 миллиардов. Больше всего в Москве и Екатеринбурге

Стала известна примерная сумма, которую потратили болельщики, в том числе российские, за время группового этапа чемпионата мира-2018.

«ВТБ посчитал транзакции, которые прошли через их терминалы в городах-участниках чемпионата мира. Получилось около 17 миллиардов рублей.

Самая крупная категория трат – транспорт. На него ушло 82% всех транзакций. Следом идут питание, отели и сувениры. Средний чек составляет чуть больше 1,5 тысячи рублей.

Больше всего денег потратили в Москве. На втором месте Екатеринбург, на третьем Казань. Санкт-Петербург только четвертый. На последнем месте Саранск: по терминалам ВТБ прошло всего лишь 5 миллионов рублей», – сообщает телеграм-канал Mash.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.