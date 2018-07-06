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    56% россиян верят в победу над Хорватией

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России. Темой его стал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды России и Хорватии.

    Больше половины опрошенных россиян верят в победу национальной команды на этой стадии. Таких оказалось 56%. Еще 10% считают, что игра закончится с ничейным счетом, 15% верят в победу хорватов, 19% затруднились ответить на поставленный вопрос.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 08:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:34

      Скорей всего будет ничья (в основное и дополнительное время) а там долгожданные пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 июля 2018, 14:16

      Пока в нее никто не верил, у сборной получалось показывать результат.
      Когда, после победы над саудитами и египтянамими начали думать, что обыграем Уругвай, последние показали нам свое место.
      Так, что давайте лучше будем по прежнему считать нашу сборную деревянной и кривоногой. Возможно так и до финала дойдем.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 10:58

      44>56

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2018, 09:48

      Не, ну верить можно во все что у годно и в домашнего домового и в гороскопы, аль еще в кого - это нормально.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2018, 09:16

      ВЦИОМ провёл опрос в яслях, детских садах и школах.

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 июля 2018, 09:07

      по ТВ только что сказали: после того, как одолели испанцев, проиграть Хорватии "будет обидно" )) это все о понимании футбола теми, кто его стал "понимать" сразу после победы над Испанией )

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 08:58

      А кто были респонденты в данном опросе ? Даже домохозяйки ответят на правильно поставленный вопрос, а тут 19% затруднились ответить. Даже далёкие от футбола могли просто наугад сказать или проявить присущий в последнее время патриотизм.

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