56% россиян верят в победу над Хорватией

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России. Темой его стал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды России и Хорватии.

Больше половины опрошенных россиян верят в победу национальной команды на этой стадии. Таких оказалось 56%. Еще 10% считают, что игра закончится с ничейным счетом, 15% верят в победу хорватов, 19% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.