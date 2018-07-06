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56% россиян верят в победу над Хорватией

6 июля 2018, 08:49
7

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России. Темой его стал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся команды России и Хорватии.

Больше половины опрошенных россиян верят в победу национальной команды на этой стадии. Таких оказалось 56%. Еще 10% считают, что игра закончится с ничейным счетом, 15% верят в победу хорватов, 19% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1530856712
А кто были респонденты в данном опросе ? Даже домохозяйки ответят на правильно поставленный вопрос, а тут 19% затруднились ответить. Даже далёкие от футбола могли просто наугад сказать или проявить присущий в последнее время патриотизм.
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exreporter
1530857278
по ТВ только что сказали: после того, как одолели испанцев, проиграть Хорватии "будет обидно" )) это все о понимании футбола теми, кто его стал "понимать" сразу после победы над Испанией )
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vladimir-7
1530857791
ВЦИОМ провёл опрос в яслях, детских садах и школах.
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FanatSerj
1530859721
Не, ну верить можно во все что у годно и в домашнего домового и в гороскопы, аль еще в кого - это нормально.
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спанчес
1530863935
44>56
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Argon
1530875806
Пока в нее никто не верил, у сборной получалось показывать результат. Когда, после победы над саудитами и египтянамими начали думать, что обыграем Уругвай, последние показали нам свое место. Так, что давайте лучше будем по прежнему считать нашу сборную деревянной и кривоногой. Возможно так и до финала дойдем.
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zigbert
1530884093
Скорей всего будет ничья (в основное и дополнительное время) а там долгожданные пенальти.
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