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    Гризманн: «Я настоящий фанат Уругвая»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая признался, что ощущает себя уругвайцем.

    По словам форварда, такое чувство возникает у него из-за партнеров уругвайцев, с которыми он выступал и выступает на клубном уровне.

    «Я настоящий фанат Уругвая? Да, конечно. У меня есть много друзей из этой страны. Я даже попросил Диего Година, чтобы он раздобыл мне футболку Эдинсона Кавани. Кроме того, флаг Уругвая был на аватарке в моем профиле в WhatsApp.

    В «Реале Сосьедад» главный тренер Мартин Ласарте был уругвайцем. А когда я начинал играть в первой команде, там был еще один уругвайский нападающий Карлос Буэно. Естественно, мы стали ближе друг к другу. Мы оба играли в атаке. Он часто подвозил меня с работы или забирал утром, потому что в то время у меня не было машины», – сказал Гризманн.

    Источник: Football Espana

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    05.07.2018 15:25
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 14:09

      Да он сам не уругваец ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 5 июля 2018, 18:01

      дед играл за Португалию, а кто из Уругвая?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 5 июля 2018, 17:56

      в чем проблема.. забей французам.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 5 июля 2018, 17:27

      обмен любезностями...ща выступит Лаксальт и скажет что чувствует себя французом. Европейцы, что тут скажешь))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 15:38

      Сказал Антуан после автогола в 14 финала ЧМ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KOLBIS 5 июля 2018, 17:31

      было бы супер, пусть они тогда всей командой себя почувствуют уругвайцами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Мария Мария 5 июля 2018, 18:17

      Уругваю симпатизируете?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KOLBIS 5 июля 2018, 18:30

      Суаресу лично)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Мария Мария 5 июля 2018, 18:40

      Ммм горячий латинский парень)))?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KOLBIS 5 июля 2018, 18:46

      да не...зубака-кусака, но играет круто, мощно и как то самобытно...непохож на других)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Мария Мария 5 июля 2018, 18:47

      Зубака-Неймара-защищака...Согласен-непохож...

      1
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