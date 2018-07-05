Гризманн: «Я настоящий фанат Уругвая»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая признался, что ощущает себя уругвайцем.

По словам форварда, такое чувство возникает у него из-за партнеров уругвайцев, с которыми он выступал и выступает на клубном уровне.

«Я настоящий фанат Уругвая? Да, конечно. У меня есть много друзей из этой страны. Я даже попросил Диего Година, чтобы он раздобыл мне футболку Эдинсона Кавани. Кроме того, флаг Уругвая был на аватарке в моем профиле в WhatsApp.

В «Реале Сосьедад» главный тренер Мартин Ласарте был уругвайцем. А когда я начинал играть в первой команде, там был еще один уругвайский нападающий Карлос Буэно. Естественно, мы стали ближе друг к другу. Мы оба играли в атаке. Он часто подвозил меня с работы или забирал утром, потому что в то время у меня не было машины», – сказал Гризманн.