Жирков занимается по индивидуальной программе

Хоть бы оба к полуфиналу оклемались!!!...ВЕРИМ!!!...
Защитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней утренней тренировке работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. У 34-летнего футболиста было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени во время проведения ЧМ-2018.
Полузащитник команды Алан Дзагоев начал занятие на поле с остальными игроками, но будет работать с некоторыми ограничениями.
В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
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— Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.