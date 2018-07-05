Жирков занимается по индивидуальной программе

Защитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней утренней тренировке работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. У 34-летнего футболиста было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени во время проведения ЧМ-2018.

Полузащитник команды Алан Дзагоев начал занятие на поле с остальными игроками, но будет работать с некоторыми ограничениями.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».