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    Жирков занимается по индивидуальной программе

    Защитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней утренней тренировке работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. У 34-летнего футболиста было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени во время проведения ЧМ-2018.

    Полузащитник команды Алан Дзагоев начал занятие на поле с остальными игроками, но будет работать с некоторыми ограничениями.

    В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Twitter

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    05.07.2018 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 11:37

      Хоть бы оба к полуфиналу оклемались!!!...ВЕРИМ!!!...

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