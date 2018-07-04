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    Кокорин: «Думаю, хорватов пройдем. Счет – 1:0»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти), а также высказался о четвертьфинальной встрече россиян с Хорватией.

    «Смотрел матч вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге «переобулись» и болели за сборную России.

    Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала.

    Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет – 1:0», – сказал Кокорин.

    Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.07.2018 20:29
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 09:48

      Интересный будет поединок - даже предсказывать не хочется.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 09:55

      лишь бы не наоборот, да и сомневаюсь что хорваты нам не забьют.

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 июля 2018, 06:07

      Индюк думал, думал и в полуфинал не попал. Не хватает ещё фирменную недооценку соперника включить и с ХОРВАТАМИ сыграть, подбородок до потолка задрав.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 05:39

      Ага,забьет то кто?Опять автобус поставят,второй раз точно не прокатит...

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 июля 2018, 03:24

      Скорее хорваты нас пройдут

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2018, 01:16

      вот спрашивается : кто его тянет за язык ?

      3
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 4 июля 2018, 22:56

      И не футболистам говорить слово "переобулись". Ежегодно, подобно шлюхам бегают по клубам. Хорошо если футбольным. )

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 4 июля 2018, 22:48

      За столько лет говна - уже --й на футбольную сборную. Не радовался после Испании. Не огорчусь после Хорватии. Просто из любопытства смотрю.

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > Sg-9 4 июля 2018, 22:50

      Лысый итак выше головы прыгнул. Если сейчас десяток не пропустить - в РФС начнут петь что лимит работает

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Sg-9 4 июля 2018, 23:01

      я очень сильно-сильно-сильно радовался когда ЦСКА взял УЕФА(первый наш кубок страны,это не забыть такое раз в жизни,бедный телевизор)(Вагнер лав,Карвальё ух блин)..наш кубок УЕФА тоже был приятным,но это было не так как впервые трахнулся,но радости больше.

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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > 3a zenit 4 июля 2018, 23:03

      Не знаю зачем мне знать как ты там девственности лишился, но поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Sg-9 5 июля 2018, 07:26

      хорошо,буду знать что ты за говно.

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > 3a zenit 5 июля 2018, 18:28

      Главное каждый день себе напоминай. Вдруг забудешь

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 22:42

      и он коко думает что хорваты нам не забьют???????? ошибаешься в таких матчах хорваты всех могут пройти матч будет непредсказуемым голы будут обязательно с обоих сторон

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июля 2018, 22:33

      Ну запели, запели..... Вот Уругвай прям стратегический ход был, иначе бы влетели Испанцам по самые неболуйся, но уже стадия такая, что не будет уже тех самых "Уругвайцев", которые будет нашу сборную приземлять после каждой победы.

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