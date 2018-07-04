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Кокорин: «Думаю, хорватов пройдем. Счет – 1:0»

4 июля 2018, 20:29
41

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти), а также высказался о четвертьфинальной встрече россиян с Хорватией.

«Смотрел матч вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге «переобулись» и болели за сборную России.

Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала.

Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет – 1:0», – сказал Кокорин.

Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат мира Зенит Россия Хорватия Кокорин Александр
Комментарии (41)
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Project Бабангида
1530725600
***, можно по разному к нему относится, но какоры не хватает этой сборной
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DeStar
1530726010
Будет хорошо коль так, и желательно не с пенальти , а забить нормальный гол , и вообще матч провести хорошо! чтобы было не стыдно! да епт я лично, за себя говорю, соглашусь на поражение. если счет будет, например 3-4)) чтобы по боевому! красивО. для людей! за 1/4 уже спасибо, теперь давайте футбол!
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SPACE TRUCKIN
1530726639
хорошо бы...атака только вызывает опасения...
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3a zenit
1530727932
надеюсь этот ЧМ18 вразумит кокошу что он не пуп Земли...при всей моей не любви футбольной к кокоше он должен быть в команде,а вот Шатов-Дзюба на выход шкуры!То что сделал Дзюба на ЧМ18 никогда для меня не перекроит ту западлянку которую он и Шатов сделали для клуба...пусть играют хорошо в других клубах.
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alp
1530732460
да пофиг. итак неожиданно далеко зашли.. того и гляди у пацанов мания величия запрогрессирует... а играем то, по факту, херово
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FanatSerj
1530732831
Ну запели, запели..... Вот Уругвай прям стратегический ход был, иначе бы влетели Испанцам по самые неболуйся, но уже стадия такая, что не будет уже тех самых "Уругвайцев", которые будет нашу сборную приземлять после каждой победы.
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Полная Канистра
1530733345
и он коко думает что хорваты нам не забьют???????? ошибаешься в таких матчах хорваты всех могут пройти матч будет непредсказуемым голы будут обязательно с обоих сторон
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Zubo
1530742589
вот спрашивается : кто его тянет за язык ?
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Viper for CSKA
1530760039
Индюк думал, думал и в полуфинал не попал. Не хватает ещё фирменную недооценку соперника включить и с ХОРВАТАМИ сыграть, подбородок до потолка задрав.
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OfaZavr
1530773744
лишь бы не наоборот, да и сомневаюсь что хорваты нам не забьют.
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