Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти), а также высказался о четвертьфинальной встрече россиян с Хорватией.

«Смотрел матч вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге «переобулись» и болели за сборную России.

Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала.

Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет – 1:0», – сказал Кокорин.

Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.