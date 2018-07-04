Бубнов: «Россиянам повезло в матче с Испанией. Для победы над Хорватией нужно сыграть значительно лучше»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает сборную Хорватии более сильным соперником, чем испанцы, которую Россия обыграла в 1/8 финала ЧМ-2018. По его словам, для над балканской командой, россиянам нужно будет сыграть намного лучше, чем в предыдущей встрече.

«Считаю, что сборная выполнила свою основную задачу. Думаю, сейчас у команды будет уверенности побольше, и она будет более раскованно играть. Считаю, что хорваты сильнее испанцев.

Сборную ожидает тяжелая игра, тем более мы имели большие проблемы по организации игры в атаке. Поэтому для того, чтобы обыграть хорватов нужно подкорректировать игру в атаке и сыграть значительно лучше. Я считаю, что нашим повезло в матче с испанцами», – сказал Бубнов.

Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.