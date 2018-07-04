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  • Бубнов: «Россиянам повезло в матче с Испанией. Для победы над Хорватией нужно сыграть значительно лучше»

Бубнов: «Россиянам повезло в матче с Испанией. Для победы над Хорватией нужно сыграть значительно лучше»

4 июля 2018, 17:40
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает сборную Хорватии более сильным соперником, чем испанцы, которую Россия обыграла в 1/8 финала ЧМ-2018. По его словам, для над балканской командой, россиянам нужно будет сыграть намного лучше, чем в предыдущей встрече.

«Считаю, что сборная выполнила свою основную задачу. Думаю, сейчас у команды будет уверенности побольше, и она будет более раскованно играть. Считаю, что хорваты сильнее испанцев.

Сборную ожидает тяжелая игра, тем более мы имели большие проблемы по организации игры в атаке. Поэтому для того, чтобы обыграть хорватов нужно подкорректировать игру в атаке и сыграть значительно лучше. Я считаю, что нашим повезло в матче с испанцами», – сказал Бубнов.

Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Испания Хорватия Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Дон_Шип
1530716516
собственно, хорватия ничего с датчанами и не показала, так что не стоит перехваливать
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Gorasul
1530716688
Что-то я не заметил по матчу с Данией вообще никакой игры! Не то что посильнее Испании...
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vladimir-7
1530716746
Чтобы подкорректировать игру с Хорватией в нападении, нужно иметь хороших нападающих, а в сборной РФ, кроме Смолова и Дзюбы больше нет никого, поэтому будет акцент на "автобус" и контратаки.
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Супервайзер
1530717876
Если Хорватия будет играть с нами также, как с Данией, то может сбыться прогноз Головина на финал с участием России. Однако при этом Россия ни в коем случае не должна играть так, как мы играли с Испанией.А можем ли мы играть по-другому с сильным противником- большой, большой вопрос.
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DeStar
1530723838
Ну ... тут как посмотреть.Хорваты конечно с данией сыграли хуже чем я предполагал, намного хуже. Датчане делали все правильно, а именно - закрыли центр, а для этого нужно много сил, закрыть модрича и ракитича двумя людьми не получится. Нужно человека 4 в центре иметь. Хорваты как и все сборные идут не самым стабильным образом. Но те кто пишут, что хорваты с датчанами ничего не показали, я задам вам лишь один вопрос, а ничего что датчане выдали матч лучше любого который выдавала россия? то-то же. И не надо тут тыкать стоячими на месте саудитами и прочими. Если россия сыграет как дания с хорватами, то шансы есть у них. Только есть одно НО. Мужики так не сыграют, да они и не умеют, самое слабое звено в сборной - прессинг. Надеюсь Что-то придумают мужики, может как-то действовать флангами, или снова просидят в защите.. скорее всего вариант последний, ибо он уже сработал, но второй раз везти... не должно, но все же может
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zigbert
1530729675
Сборная России программу минимум выполнила и поэтому будет играть более раскованно.С другой стороны хорваты понимают что у них будет шанс выиграть ЧМ ,поскольку многие сильные сборные уже отсеялись.
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erma
1530730106
Везет тому, кто везет. 120 минут везения?
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