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    Бубнов: «Россиянам повезло в матче с Испанией. Для победы над Хорватией нужно сыграть значительно лучше»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает сборную Хорватии более сильным соперником, чем испанцы, которую Россия обыграла в 1/8 финала ЧМ-2018. По его словам, для над балканской командой, россиянам нужно будет сыграть намного лучше, чем в предыдущей встрече.

    «Считаю, что сборная выполнила свою основную задачу. Думаю, сейчас у команды будет уверенности побольше, и она будет более раскованно играть. Считаю, что хорваты сильнее испанцев.

    Сборную ожидает тяжелая игра, тем более мы имели большие проблемы по организации игры в атаке. Поэтому для того, чтобы обыграть хорватов нужно подкорректировать игру в атаке и сыграть значительно лучше. Я считаю, что нашим повезло в матче с испанцами», – сказал Бубнов.

    Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    04.07.2018 17:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июля 2018, 21:48

      Везет тому, кто везет. 120 минут везения?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 21:41

      Сборная России программу минимум выполнила и поэтому будет играть более раскованно.С другой стороны хорваты понимают что у них будет шанс выиграть ЧМ ,поскольку многие сильные сборные уже отсеялись.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 июля 2018, 20:03

      Ну ... тут как посмотреть.Хорваты конечно с данией сыграли хуже чем я предполагал, намного хуже. Датчане делали все правильно, а именно - закрыли центр, а для этого нужно много сил, закрыть модрича и ракитича двумя людьми не получится. Нужно человека 4 в центре иметь. Хорваты как и все сборные идут не самым стабильным образом. Но те кто пишут, что хорваты с датчанами ничего не показали, я задам вам лишь один вопрос, а ничего что датчане выдали матч лучше любого который выдавала россия? то-то же. И не надо тут тыкать стоячими на месте саудитами и прочими. Если россия сыграет как дания с хорватами, то шансы есть у них. Только есть одно НО. Мужики так не сыграют, да они и не умеют, самое слабое звено в сборной - прессинг. Надеюсь Что-то придумают мужики, может как-то действовать флангами, или снова просидят в защите.. скорее всего вариант последний, ибо он уже сработал, но второй раз везти... не должно, но все же может

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2018, 18:24

      Если Хорватия будет играть с нами также, как с Данией, то может сбыться прогноз Головина на финал с участием России. Однако при этом Россия ни в коем случае не должна играть так, как мы играли с Испанией.А можем ли мы играть по-другому с сильным противником- большой, большой вопрос.

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июля 2018, 18:05

      Чтобы подкорректировать игру с Хорватией в нападении, нужно
      иметь хороших нападающих, а в сборной РФ, кроме Смолова и Дзюбы больше нет никого, поэтому будет акцент на "автобус" и
      контратаки.

      1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 4 июля 2018, 18:04

      Что-то я не заметил по матчу с Данией вообще никакой игры! Не то что посильнее Испании...

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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 4 июля 2018, 18:01

      собственно, хорватия ничего с датчанами и не показала, так что не стоит перехваливать

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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип > Вот оно чё Михалыч 5 июля 2018, 01:50

      а что насчет россии и аравии? как говорят умные люди - и палка раз в год стреляет))

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