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  • Английский болельщик, осквернивший памятник Черенкову, заплатит штраф 3 тысячи рублей

Английский болельщик, осквернивший памятник Черенкову, заплатит штраф 3 тысячи рублей

4 июля 2018, 15:48
12

Болельщик сборной Англии, написавший слово «England» на памятнике Федору Черенкову возле стадиона «Открытие Арена» накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией, заплатит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Как сообщает Тушинский суд, дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда, подданного Великобритании, рассмотрено. Постановлением от 04.07.18 он Признан виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание – административный штраф 3000 рублей», – сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что британец уже извинился за содеянное, а другие английские болельщики отмыли памятник от надписи.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Англия
Комментарии (12)
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panmon
1530712124
а что так мало? теперь все начнут подписывать памятники!!! Они прилетели тратить деньги - пусть тратят! 3000 евро - ок цена
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SPACE TRUCKIN
1530714859
легко отделался - 30 фунтов для него как 30 рублей для нас....(( власть толерантна только с иностранцами...надо было выдворить без права въезда в РФ...
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m40
1530716150
Надо было на пару недель на общественные работы направить- бордюры красить, улицы подметать...
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I_R_O_N_M_A_N
1530719428
Правильнее сказать, что он заплатит около 35 фунтов за осквернение памятника - у меня всё...
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zigbert
1530725528
Конечно для него эти 3000р. сущий пустяк.
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илья 009
1530726290
Скотина он...в морду бы ему дать по хорошему... ***** их фунты не нужны.
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Полная Канистра
1530730924
так мало????????? а по морде забыли дать при выходе чтобы запомнил этот наш памятник на всю жизнь. А ну да у нас самые гуманные суды в мире ? фу мля
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Антон bx14e
1530765513
Надо было подарить ему диск с лучшими голами Черенкова! Чтобы он понял кого обидел,и станет ему стыдно,может быть.
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