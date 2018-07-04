Английский болельщик, осквернивший памятник Черенкову, заплатит штраф 3 тысячи рублей

Болельщик сборной Англии, написавший слово «England» на памятнике Федору Черенкову возле стадиона «Открытие Арена» накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией, заплатит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Как сообщает Тушинский суд, дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда, подданного Великобритании, рассмотрено. Постановлением от 04.07.18 он Признан виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание – административный штраф 3000 рублей», – сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что британец уже извинился за содеянное, а другие английские болельщики отмыли памятник от надписи.