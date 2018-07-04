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    Английский болельщик, осквернивший памятник Черенкову, заплатит штраф 3 тысячи рублей

    Болельщик сборной Англии, написавший слово «England» на памятнике Федору Черенкову возле стадиона «Открытие Арена» накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией, заплатит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

    «Как сообщает Тушинский суд, дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда, подданного Великобритании, рассмотрено. Постановлением от 04.07.18 он Признан виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание – административный штраф 3000 рублей», – сказала представитель суда.

    Ранее сообщалось, что британец уже извинился за содеянное, а другие английские болельщики отмыли памятник от надписи.

    Источник: ТАСС

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    04.07.2018 15:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 июля 2018, 07:38

      Надо было подарить ему диск с лучшими голами Черенкова! Чтобы он понял кого обидел,и станет ему стыдно,может быть.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 22:02

      так мало????????? а по морде забыли дать при выходе чтобы запомнил этот наш памятник на всю жизнь. А ну да у нас самые гуманные суды в мире ? фу мля

      2
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      Рейтинг: +134

      илья 009 4 июля 2018, 20:44

      Скотина он...в морду бы ему дать по хорошему... ***** их фунты не нужны.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > илья 009 4 июля 2018, 21:59

      Лучше клизму, чтоб попой не думал.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 20:32

      Конечно для него эти 3000р. сущий пустяк.

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 июля 2018, 18:50

      Правильнее сказать, что он заплатит около 35 фунтов за осквернение памятника - у меня всё...

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 4 июля 2018, 17:55

      Надо было на пару недель на общественные работы направить- бордюры красить, улицы подметать...

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 4 июля 2018, 17:34

      легко отделался - 30 фунтов для него как 30 рублей для нас....(( власть толерантна только с иностранцами...надо было выдворить без права въезда в РФ...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 июля 2018, 16:48

      а что так мало? теперь все начнут подписывать памятники!!!
      Они прилетели тратить деньги - пусть тратят! 3000 евро - ок цена

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > panmon 4 июля 2018, 16:52

      да даже больше чтобы совсем не повадно было тысяч 10 евро

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > panmon 4 июля 2018, 16:55

      про штраф 3 тысячи евро с языка снял!!))
      а вообще штраф который на него наложили в 3 тысячи рублей вообще не наказание за такое деяние-осквернение,его надо было еще в каталашку посадить..но наши же добренькие,тем более англичанин,и так отношения плохие с Англией,а будь какой русский синяк сделал такое,так в долги бы вогнали..имхо

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > panmon 4 июля 2018, 18:02

      а лучше фунтов..

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