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    Семак: «Уже есть понимание того, кто из игроков покинет «Зенит» этим летом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет проходить летняя трансферная кампания. По словам специалиста, он уже почти определился, кто из футболистов покинет команду.

    – Как будет происходить летняя трансферная кампания?

    – Сядем с президентом клуба и будем решать. Первый сбор ушел на знакомство с командой. Нам нужно бороться за золото, и добывать путевку в Лигу чемпионов. Клуб должен играть в главном еврокубке. Если говорить о чемпионате, то я не считаю, что «Зенит» сильнее других кандидатов на титул. Однако и не слабее точно. Как быстро получиться разобраться с трансферами и другими вещами – пока вопрос. Здесь на ситуацию влияет много факторов.

    – То есть уже после первого сбора вы разобрались, кого хотите видеть в команде дальше, а кого нет?

    – Отчасти – да. В Австрии было довольно много игроков – 29 человек. На этих сборах продолжим разбираться. С кем-то нужно поговорить, кого-то посмотреть, проверить в игре с сильными соперниками, если в ком-то есть сомнения. Однако, на вторые сборы уже полетело немного меньше ребят (прим. – 26 футболистов). Сейчас нужно думать о спорных позициях, и о тех, где есть конкуренция. С другой стороны, мы все равно взяли часть молодежи из второй команды. А потом к нам вернутся еще семь игроков из сборных. Это тоже большая группа. На заключительный, третий сбор поедет команда, приближенная к той, что будет готовиться к старту чемпионата.

    – Кандидатов на выход вы уже определили?

    – Приблизительно. Есть какие-то спорные позиции, есть о чем подумать, но понимание есть.

    – Вы будете просить спортивный департамент продать их или снова отдать в аренду?

    – Конечно, я обязательно выскажу свое мнение по каждому. И решение будет приниматься, учитывая и мое личное понимание, и интересы клуба, и интересы футболистов. Особенно если мы говорим о молодых, перспективных ребятах. Единственный правильный путь для них – играть и делать это как можно больше.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2018 14:57
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6311

      порт 5 июля 2018, 00:11

      Надеюсь с Дзюбой всё таки "Зенит" расстанется.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 21:33

      тяжела ноша досталась Семаку сито у него в руках и трясти всех. Сейчас все заиграют на сборах в полную катушку чего раньше не делали и основа и лавочники и молодёжка

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июля 2018, 19:58

      Сложная задача у Богданыча. Расчистить Авгиевы конюшни будет очень сложно.
      Удачи Сергей.Собери свою команду.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 18:44

      Семак определится с теми к то ему нужен, а с пассажирами митрофанушки пусть сами разбираются. Впредь будет наука кого в клуб приглашать главным и кого покупать для него...

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 июля 2018, 17:16

      Богданычу не позавидуешь.Есть от чего голову ломать.Столько балласта нахватали предшественники...Думаю что Семак должен справиться...Лишь бы не дёргало руководство.Палыч Сёмин в одном из интервью сказал что для полноценной постройки команды хорошему тренеру необходимо минимум два года.Тогда и толк будет.Только вот будут ли у Сергея Богдановича эти два года?Вопрос...

      6
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      Рейтинг: +11241

      alp > Krossmen73 4 июля 2018, 18:40

      а я надеюсь, что Сергею дадут времени столько, сколько потребуется. Только при условии, что он с первых шагов начнет строить команду - расставаться с игроками не взирая на личные отношения, без соплей и по делу, и настойчиво требовать адекватные приобретения.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > alp 5 июля 2018, 05:22

      Я то двумя руками ЗА!Если руководство Зенита наконец то отбросит излишние амбиции в сторону,трезво оценит то что творится с клубом и не будет мешать Семаку строить команду,результат не сразу,но придёт.Тогда другим нашим грандам будет несладко во встречах с питерцами .Да и в Европе Зенит шороху должен навести.Но вся фишка в том что ВСЕ (фаны и боссы) будут требовать результат!После нескольких провальных игр(а они точно будут),начнётся негатив в сторону и команды и тренера.Не хочу "каркать",но скорее всего так и будет.Почему так говорю,есть пример моей любимой команды Спартак.Пришёл Аленичев.На мой взгляд очень похож по духу на Семака.Начал строить новую команду.Пошла череда выигрышей и поражений и его съели.Хотя уже просматривалась новая команда ,способная дать результат,Дмитрия слили.Каррере много заморачиваться не пришлось - фундамент был крепок,осталось только достроить начатое...В итоге все сливки его.Вот мне и не хотелось бы чтобы Сергей Богданович попал в такую же ситуацию.Уважаю его и как специалиста и как игрока.Успеха ему!

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 июля 2018, 16:31

      У Семака хоть выбор есть, у многих его нет! Из-за финансов клуба.

      5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 16:15

      Работы у Семака "не початый край".

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 июля 2018, 15:47

      У Аленичева целый сезон ушло на формирование состава Спартака. Но доработать ему не дали.

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > WhiteEgon 4 июля 2018, 16:23

      Мне тоже обидно за Аленичева. Он выстроил тульский Арсенал, сейчас строит Енисей, и Спартак он тоже выстроил бы. Не успел. Зато Каррера подхватил очень удачно, так что все сложилось для Спартака вполне хорошо. Кстати, я не считаю прошлый сезон провальным для Спартака. Бронза c отставанием в 4 очка от чемпиона - вполне нормальный результат. Особенно для такого старта, который был после затянувшихся празднований. Так что пусть ваш Каррера у вас и остается. А Аленичев пусть достраивает Енисей.

      6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2018, 15:19

      Наконец то кажется в Зените появился адекватный тренер , но с таким руководством клуба, которое сначала купила человек двадцать , а теперь думает куда бы их деть Сергею Богдановичу будет тяжело , потому что в то время когда надо ставить игру команды приходится разбираться кто нужен команде , а кто нет. Желаю удачи Семаку , во первых я всегда уважал его , а во вторых сильный Зенит нужен всему нашему чемпионату.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > hevbn 28 4 июля 2018, 15:52

      Удача это конечно ему понадобится но больше нужно чтоб вы болелы терпения набрались, дали время разобрать этот бардак.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > o33uk 4 июля 2018, 16:25

      Ну мы-то наберемся, но наберется ли терпения и мудрости некто Фурсенко? И некто Миллер?

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Вомбат 4 июля 2018, 17:32

      Скоро увидим, не зарекайтесь перед глазами пронеслось сначала осенний поголовный молебен со словами как всё хорошо (причём как всегда на любую критику или попытку сказать что невозможно таким образом проводить комплектование команды стандартное ваше вы нам завидуете, умойтесь нище броды тд.), прославление Манчини великого стратега и мега тренера, полное отсутствие критики Фурсенко, и после нового года резкий перепад дошло, до того что Боярский за Тосно шизить начал это ж с ума сойти, так что повторюсь не зарекайтесь.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 15:14

      Продайте Смольникова в ПФЛ и всю аргентину...

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      Рейтинг: +379

      o33uk > KOLBIS 4 июля 2018, 15:55

      Смольникова и Полоза тогда в Динамо, если что я первый их занял.

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