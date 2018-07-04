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  • Семак: «Уже есть понимание того, кто из игроков покинет «Зенит» этим летом»

Семак: «Уже есть понимание того, кто из игроков покинет «Зенит» этим летом»

4 июля 2018, 14:57
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет проходить летняя трансферная кампания. По словам специалиста, он уже почти определился, кто из футболистов покинет команду.

– Как будет происходить летняя трансферная кампания?

– Сядем с президентом клуба и будем решать. Первый сбор ушел на знакомство с командой. Нам нужно бороться за золото, и добывать путевку в Лигу чемпионов. Клуб должен играть в главном еврокубке. Если говорить о чемпионате, то я не считаю, что «Зенит» сильнее других кандидатов на титул. Однако и не слабее точно. Как быстро получиться разобраться с трансферами и другими вещами – пока вопрос. Здесь на ситуацию влияет много факторов.

– То есть уже после первого сбора вы разобрались, кого хотите видеть в команде дальше, а кого нет?

– Отчасти – да. В Австрии было довольно много игроков – 29 человек. На этих сборах продолжим разбираться. С кем-то нужно поговорить, кого-то посмотреть, проверить в игре с сильными соперниками, если в ком-то есть сомнения. Однако, на вторые сборы уже полетело немного меньше ребят (прим. – 26 футболистов). Сейчас нужно думать о спорных позициях, и о тех, где есть конкуренция. С другой стороны, мы все равно взяли часть молодежи из второй команды. А потом к нам вернутся еще семь игроков из сборных. Это тоже большая группа. На заключительный, третий сбор поедет команда, приближенная к той, что будет готовиться к старту чемпионата.

– Кандидатов на выход вы уже определили?

– Приблизительно. Есть какие-то спорные позиции, есть о чем подумать, но понимание есть.

– Вы будете просить спортивный департамент продать их или снова отдать в аренду?

– Конечно, я обязательно выскажу свое мнение по каждому. И решение будет приниматься, учитывая и мое личное понимание, и интересы клуба, и интересы футболистов. Особенно если мы говорим о молодых, перспективных ребятах. Единственный правильный путь для них – играть и делать это как можно больше.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (21)
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Путник 13
1530706026
Удачи Богданыч..
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prezent2017
1530706143
Правильно! Авгиевы конюшни надо чистить!
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hevbn 28
1530706764
Наконец то кажется в Зените появился адекватный тренер , но с таким руководством клуба, которое сначала купила человек двадцать , а теперь думает куда бы их деть Сергею Богдановичу будет тяжело , потому что в то время когда надо ставить игру команды приходится разбираться кто нужен команде , а кто нет. Желаю удачи Семаку , во первых я всегда уважал его , а во вторых сильный Зенит нужен всему нашему чемпионату.
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WhiteEgon
1530708434
У Аленичева целый сезон ушло на формирование состава Спартака. Но доработать ему не дали.
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zigbert
1530710130
Работы у Семака "не початый край".
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Отчаянный Пердун
1530711077
У Семака хоть выбор есть, у многих его нет! Из-за финансов клуба.
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Krossmen73
1530713769
Богданычу не позавидуешь.Есть от чего голову ломать.Столько балласта нахватали предшественники...Думаю что Семак должен справиться...Лишь бы не дёргало руководство.Палыч Сёмин в одном из интервью сказал что для полноценной постройки команды хорошему тренеру необходимо минимум два года.Тогда и толк будет.Только вот будут ли у Сергея Богдановича эти два года?Вопрос...
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Рубик Докоян
1530719068
Семак определится с теми к то ему нужен, а с пассажирами митрофанушки пусть сами разбираются. Впредь будет наука кого в клуб приглашать главным и кого покупать для него...
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Мары
1530723503
Сложная задача у Богданыча. Расчистить Авгиевы конюшни будет очень сложно. Удачи Сергей.Собери свою команду.
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Полная Канистра
1530729223
тяжела ноша досталась Семаку сито у него в руках и трясти всех. Сейчас все заиграют на сборах в полную катушку чего раньше не делали и основа и лавочники и молодёжка
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