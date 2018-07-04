Семак: «Уже есть понимание того, кто из игроков покинет «Зенит» этим летом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет проходить летняя трансферная кампания. По словам специалиста, он уже почти определился, кто из футболистов покинет команду.

– Как будет происходить летняя трансферная кампания?

– Сядем с президентом клуба и будем решать. Первый сбор ушел на знакомство с командой. Нам нужно бороться за золото, и добывать путевку в Лигу чемпионов. Клуб должен играть в главном еврокубке. Если говорить о чемпионате, то я не считаю, что «Зенит» сильнее других кандидатов на титул. Однако и не слабее точно. Как быстро получиться разобраться с трансферами и другими вещами – пока вопрос. Здесь на ситуацию влияет много факторов.

– То есть уже после первого сбора вы разобрались, кого хотите видеть в команде дальше, а кого нет?

– Отчасти – да. В Австрии было довольно много игроков – 29 человек. На этих сборах продолжим разбираться. С кем-то нужно поговорить, кого-то посмотреть, проверить в игре с сильными соперниками, если в ком-то есть сомнения. Однако, на вторые сборы уже полетело немного меньше ребят (прим. – 26 футболистов). Сейчас нужно думать о спорных позициях, и о тех, где есть конкуренция. С другой стороны, мы все равно взяли часть молодежи из второй команды. А потом к нам вернутся еще семь игроков из сборных. Это тоже большая группа. На заключительный, третий сбор поедет команда, приближенная к той, что будет готовиться к старту чемпионата.

– Кандидатов на выход вы уже определили?

– Приблизительно. Есть какие-то спорные позиции, есть о чем подумать, но понимание есть.

– Вы будете просить спортивный департамент продать их или снова отдать в аренду?

– Конечно, я обязательно выскажу свое мнение по каждому. И решение будет приниматься, учитывая и мое личное понимание, и интересы клуба, и интересы футболистов. Особенно если мы говорим о молодых, перспективных ребятах. Единственный правильный путь для них – играть и делать это как можно больше.