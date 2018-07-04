10 тысяч хорватских болельщиков посетят четвертьфинальный матч ЧМ-2018 с Россией

Около 10 тысяч хорватских болельщиков посетят матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией.

«Интерес в Хорватии к чемпионату мира в России огромный, просто колоссальный. Активно болеет за своих и хорватская диаспора.

Люди едут в Россию не только из самой Хорватии, но и из Германии, других стран Европы и даже из Австралии. Добираются до российских городов на всех видах транспорта, в том числе, на автомобилях.

По предварительным данным, приедет около 10 тысяч хорватов. Чтобы обеспечить доставку болельщиков, будут организованы специальные чартеры.

Все очень довольны – футбольной атмосферой, гостеприимством, организацией мероприятия», – рассказал глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка сайту Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Игра пройдет в пятницу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».