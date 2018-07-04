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    10 тысяч хорватских болельщиков посетят четвертьфинальный матч ЧМ-2018 с Россией

    Около 10 тысяч хорватских болельщиков посетят матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией.

    «Интерес в Хорватии к чемпионату мира в России огромный, просто колоссальный. Активно болеет за своих и хорватская диаспора.

    Люди едут в Россию не только из самой Хорватии, но и из Германии, других стран Европы и даже из Австралии. Добираются до российских городов на всех видах транспорта, в том числе, на автомобилях.

    По предварительным данным, приедет около 10 тысяч хорватов. Чтобы обеспечить доставку болельщиков, будут организованы специальные чартеры.

    Все очень довольны – футбольной атмосферой, гостеприимством, организацией мероприятия», – рассказал глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка сайту Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Игра пройдет в пятницу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:36

      Поддержка будет не слабая.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 июля 2018, 10:28

      Чет дофига для 40000 стадиона в Сочи. Откуда они столько билетов взяли?

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Argon 4 июля 2018, 13:24

      ага, и с учетом того, что заранее не могли предыугадать, где и с кем Хорватия сыграет в 1/4.
      скорее всего "не посетят матч", а "приедут в Сочи", а там уже либо билеты пробивать, либо просто тусить возле стадиона и в городе)

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