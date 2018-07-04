Моуринью: «Англичане и колумбийцы – патриотичный пример каждому участнику ЧМ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью увидел высокую самоотдачу каждого игрока в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Англии и Колумбии. Португалец назвал это патриотичным примером каждому участнику турнира.

«Позитивным итогом матча было то, что обе команды, каждый игрок посвятили себя победе. Это патриотичный пример каждому участнику чемпионата мира. Англичане и колумбийцы полностью отдавали себя в течение 120 минут. Игроки должны быть изнуренными после двухчасового матча с эмоциональной точки зрения», – заявил Моуринью.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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