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    Моуринью: «Англичане и колумбийцы – патриотичный пример каждому участнику ЧМ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью увидел высокую самоотдачу каждого игрока в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Англии и Колумбии. Португалец назвал это патриотичным примером каждому участнику турнира.

    «Позитивным итогом матча было то, что обе команды, каждый игрок посвятили себя победе. Это патриотичный пример каждому участнику чемпионата мира. Англичане и колумбийцы полностью отдавали себя в течение 120 минут. Игроки должны быть изнуренными после двухчасового матча с эмоциональной точки зрения», – заявил Моуринью.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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    Источник: RT

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    04.07.2018 06:29
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