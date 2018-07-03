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    Ерохин: «Нет ощущения, что задача на ЧМ-2018 уже выполнена»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что у игроков национальной команды нет ощущения выполненной задачи на ЧМ-2018.

    В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    – Чувствуете, что совершили нечто особенное?

    – Конечно. Это просто фантастика, эмоции непередаваемые. Все очень рады, все большие молодцы. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам – они нам действительно очень помогли.

    – Есть ощущение, что задача на турнир уже выполнена?

    – Нет, мы еще перед стартом чемпионата мира говорили, что будем идти поступательно. Первая планка – групповой этап, а дальше идем от матча к матчу. Так что двигаемся вперед.

    Источник: Известия

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    03.07.2018 09:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 10:12

      Александр, забивайте голы и тогда задача будет выполнена....удачи сборной!!!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 10:06

      Еще бы чуть-чуть игру по-красивее,хотя бы один удар в створ и не с пенальти...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > KOLBIS 3 июля 2018, 12:04

      Мы в 2008 играли красиво и проигрывали Испании 0:3. Так что лучше - красиво играть и проиграть или автобусом по пенальти вытащить команду в следующий этап? Надо просто работать внутри страны над этим. Нам нужны топовые игроки - у нас такие возможности, столько талантливой молодежи, столько желающих в футбол играть. Но у нас все через одно место... Играть толком негде, молодежь только за деньги смотрят. Вот когда все проблемы мы решим, будет у нас сильная сборная, тогда будем говорить про красивую игру. А сейчас будем надеяться на очередную удачу.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > bset 3 июля 2018, 13:39

      А я и не против,на Евро португальцы вон в какой антифутбол играли.главное титул...

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