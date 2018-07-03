Ерохин: «Нет ощущения, что задача на ЧМ-2018 уже выполнена»

Александр, забивайте голы и тогда задача будет выполнена....удачи сборной!!!!
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что у игроков национальной команды нет ощущения выполненной задачи на ЧМ-2018.
В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
– Чувствуете, что совершили нечто особенное?
– Конечно. Это просто фантастика, эмоции непередаваемые. Все очень рады, все большие молодцы. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам – они нам действительно очень помогли.
– Есть ощущение, что задача на турнир уже выполнена?
– Нет, мы еще перед стартом чемпионата мира говорили, что будем идти поступательно. Первая планка – групповой этап, а дальше идем от матча к матчу. Так что двигаемся вперед.