Ерохин: «Нет ощущения, что задача на ЧМ-2018 уже выполнена»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что у игроков национальной команды нет ощущения выполненной задачи на ЧМ-2018.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Чувствуете, что совершили нечто особенное?

– Конечно. Это просто фантастика, эмоции непередаваемые. Все очень рады, все большие молодцы. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам – они нам действительно очень помогли.

– Есть ощущение, что задача на турнир уже выполнена?

– Нет, мы еще перед стартом чемпионата мира говорили, что будем идти поступательно. Первая планка – групповой этап, а дальше идем от матча к матчу. Так что двигаемся вперед.