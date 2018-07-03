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    Хонда: «Скорее всего, я завершу карьеру в сборной»

    Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда объявил о завершении своей профессиональной карьеры в составе национальной команды после вылета из плей-офф ЧМ.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония завершился со счетом 3:2. Бельгийцы встретятся в четвертьфинале с Бразилией.

    «Мы не боялись играть против Бельгии. Мы боролись все 90 минут. Но, к сожалению, не смогли добиться победы. Бельгия заслужила эту победу, наши соперники тоже хорошо играли. Тем не менее, я горжусь своей командой.

    Наши футболисты действовали очень агрессивно и, думаю, весь японский народ тоже нами гордится. Я доволен нашей игрой. У меня был шанс забить, и мои партнеры ожидали, что мой выход на поле что-то изменит. Увы, не получилось.

    90 процентов игроков нашей сборной выступают в национальном первенстве, лишь несколько человек выбрались в Европу. Нам сложно бороться против мощных команд, которые способны на подобные камбэки. Но сегодня мы показали, что японский футбол тоже развивается.

    Скорее всего, я завершу карьеру в сборной, но я счастлив, потому что у нас есть молодые перспективные футболисты.

    Думаю, что они будут творить новую историю японского футбола. Мы многому научились у испанцев: наши физические данные еще далеки от идеала, но у нас хорошая техника. Японцы способны играть в хороших клубах Испании, Германии – надеюсь, наше сегодняшнее выступление станет сигналом для европейских клубов: присмотритесь в японцам!» – заявил Хонда.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2018 06:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 июля 2018, 12:48

      Разумное решение.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 3 июля 2018, 09:33

      Да, Хонда - надо завершать, физика не безгранична, возраст берет свое.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 июля 2018, 09:25

      Чего то все кто из ЧМ вылетают все сразу международную карьеру завершают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 08:25

      Илья Муромец в 33 только ходить начал, а тебе всего 32 года, ещё побегаешь...

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июля 2018, 07:43

      Да, видать ты чуть по старел

      0
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