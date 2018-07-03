Хонда: «Скорее всего, я завершу карьеру в сборной»

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда объявил о завершении своей профессиональной карьеры в составе национальной команды после вылета из плей-офф ЧМ.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония завершился со счетом 3:2. Бельгийцы встретятся в четвертьфинале с Бразилией.

«Мы не боялись играть против Бельгии. Мы боролись все 90 минут. Но, к сожалению, не смогли добиться победы. Бельгия заслужила эту победу, наши соперники тоже хорошо играли. Тем не менее, я горжусь своей командой.

Наши футболисты действовали очень агрессивно и, думаю, весь японский народ тоже нами гордится. Я доволен нашей игрой. У меня был шанс забить, и мои партнеры ожидали, что мой выход на поле что-то изменит. Увы, не получилось.

90 процентов игроков нашей сборной выступают в национальном первенстве, лишь несколько человек выбрались в Европу. Нам сложно бороться против мощных команд, которые способны на подобные камбэки. Но сегодня мы показали, что японский футбол тоже развивается.

Скорее всего, я завершу карьеру в сборной, но я счастлив, потому что у нас есть молодые перспективные футболисты.

Думаю, что они будут творить новую историю японского футбола. Мы многому научились у испанцев: наши физические данные еще далеки от идеала, но у нас хорошая техника. Японцы способны играть в хороших клубах Испании, Германии – надеюсь, наше сегодняшнее выступление станет сигналом для европейских клубов: присмотритесь в японцам!» – заявил Хонда.