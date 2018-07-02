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  • Тренер Хорватии: «Перед матчем с Россией скажу в раздевалке, что мы играем с лучшей командой на ЧМ»

Тренер Хорватии: «Перед матчем с Россией скажу в раздевалке, что мы играем с лучшей командой на ЧМ»

2 июля 2018, 09:48
20

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он будет настраивать своих футболистов на предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Россией.

«Для нас каждый матч самый важный – именно это я и скажу ребятам перед игрой с Россией. Скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой на чемпионате мира, ведь на каждую игру нужно выходить, как на финал», – заявил Далич.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Хорватия Россия Далич Златко
Комментарии (20)
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Вомбат
1530514315
Это не так, но совершенно точно, что хорваты против нас будут играть лучше, чем вчера.
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zabor4ik
1530514635
Лесть это скрытая ложь......
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Golovin_chelsea
1530515538
Целых 2 восточной европейские сборные вышли из группы. Жалко, что попали друг на друга.
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Denis SPb
1530517509
Лесть, лесть...
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_MATRIX_
1530519823
Хватит нахваливать сборную - перехвалите же! Все, забыли триумфы - только так можно идти к новой победе. Застрянем в лучах вчерашней победы - и не видать нам полуфинала. Нужна абсолютная самоотдача и железная дисциплина - это шанс на успех.
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prezent2017
1530522398
Если Манджукича с Модричем заблокировать, можно нам и до серии пенальти добраться.
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Рубинище
1530528833
Хорваты конечно лукавят и уже наверно в голове полуфинал с Англичанами..Заметили как СМИ англосаксов нас нахваливает , им теперь в полуфинале(не думаю, что им проблемы Колумбийцы устроят или шведы или шветсы) не с фурией играть..
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Snerg
1530529155
какая хорватия в полуфинале? видно же хорватия без физики , пик пришелся на группу , не правильная подготовка, так что у России выше шансов на порядок
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zigbert
1530536032
Тут и без этого все ясно, Россия выбила Испанию.
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3a zenit
1530542184
к сожалению это наша конечная остановка.
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