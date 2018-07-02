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    Тренер Хорватии: «Перед матчем с Россией скажу в раздевалке, что мы играем с лучшей командой на ЧМ»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он будет настраивать своих футболистов на предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Россией.

    «Для нас каждый матч самый важный – именно это я и скажу ребятам перед игрой с Россией. Скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой на чемпионате мира, ведь на каждую игру нужно выходить, как на финал», – заявил Далич.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2018 09:48
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 июля 2018, 17:36

      к сожалению это наша конечная остановка.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:53

      Тут и без этого все ясно, Россия выбила Испанию.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 июля 2018, 13:59

      какая хорватия в полуфинале? видно же хорватия без физики , пик пришелся на группу , не правильная подготовка, так что у России выше шансов на порядок

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 июля 2018, 13:53

      Хорваты конечно лукавят и уже наверно в голове полуфинал с Англичанами..Заметили как СМИ англосаксов нас нахваливает , им теперь в полуфинале(не думаю, что им проблемы Колумбийцы устроят или шведы или шветсы) не с фурией играть..

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июля 2018, 13:29

      Насмешил.,видно отметили хорошо,перебрал чутка

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:06

      Если Манджукича с Модричем заблокировать, можно нам и до серии пенальти добраться.

      1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 2 июля 2018, 11:23

      Хватит нахваливать сборную - перехвалите же! Все, забыли триумфы - только так можно идти к новой победе. Застрянем в лучах вчерашней победы - и не видать нам полуфинала. Нужна абсолютная самоотдача и железная дисциплина - это шанс на успех.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > _MATRIX_ 2 июля 2018, 11:32

      и еще немного везения

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon > _MATRIX_ 2 июля 2018, 12:05

      Не знаю кто хвалит... отскочили знатно. Игорь отстоял лучше чем Де Хеа, вот и вся сила. Также будем пытаться с Хорватами ибо сами держать мяч мы не умеем

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      Рейтинг: +3958

      Kollljan > Garrincha58 2 июля 2018, 16:03

      Да ещё, что-б судейки нам чутка подсвистывали.

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > panmon 2 июля 2018, 19:55

      Как это кто хвалит? Часть комментаторов и ведущих, например.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 2 июля 2018, 11:10

      Хорваты вчера удивили в худшую сторону, После перерыва просто встали как в трансе и не понимали, что делать..

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 июля 2018, 10:55

      Правильно, пускай боятся))

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 2 июля 2018, 10:45

      Лесть, лесть...

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Denis SPb 2 июля 2018, 13:24

      Сладкая)))

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