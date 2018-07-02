Тренер Хорватии: «Перед матчем с Россией скажу в раздевалке, что мы играем с лучшей командой на ЧМ»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он будет настраивать своих футболистов на предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Россией.

«Для нас каждый матч самый важный – именно это я и скажу ребятам перед игрой с Россией. Скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой на чемпионате мира, ведь на каждую игру нужно выходить, как на финал», – заявил Далич.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.