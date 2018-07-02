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    Эриксен: «Когда вратарь тащит столько пенальти, вы должны побеждать в серии»

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен считает, что его команда была близка к победе в 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    «Мы имели отличные шансы на победу. Воодушевились, когда Модрич не забил пенальти, надеялись победить, но, к сожалению, проиграли.

    Вратари здорово показали себя сегодня. Да, я и другие полевые игроки были не так хороши, но в любом случае это поражение всей команды. Когда вратарь тащит столько пенальти, вы должны побеждать в серии», – сказал Эриксен.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти).

    Источник: Sport24

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    02.07.2018 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июля 2018, 07:54

      После вчерашних игр закрадывается мысль, что надо было начинать с пенальти и закончить ими обе игры, не мучаясь 120 минут. ))) Но 2ч. интриги и обстановки на стадионах того стоили как и просмотр матчей миллионам болельщикам, у экранов телевизоров. И в футбольных спектаклях бывают драмы и комедии...

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    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 2 июля 2018, 07:53

      Жалко кипера Дании. Поульсен шикарен был по мне.

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