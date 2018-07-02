Эриксен: «Когда вратарь тащит столько пенальти, вы должны побеждать в серии»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен считает, что его команда была близка к победе в 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Мы имели отличные шансы на победу. Воодушевились, когда Модрич не забил пенальти, надеялись победить, но, к сожалению, проиграли.

Вратари здорово показали себя сегодня. Да, я и другие полевые игроки были не так хороши, но в любом случае это поражение всей команды. Когда вратарь тащит столько пенальти, вы должны побеждать в серии», – сказал Эриксен.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти).