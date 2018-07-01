Кантона сравнил Неймара с чемоданом

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона посмеялся над регулярными симуляциями на поле форварда сборной Бразилии Неймара и сравнил игрока с чемоданом.

«Это мой новый багаж, который я назвал Неймаром. Отчасти из-за цвета, но больше потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», – сказал Кантона.

text Публикация от text (@ericcantona) 30 Июн 2018 в 4:52 PDT

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