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    Кантона сравнил Неймара с чемоданом

    Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона посмеялся над регулярными симуляциями на поле форварда сборной Бразилии Неймара и сравнил игрока с чемоданом.

    «Это мой новый багаж, который я назвал Неймаром. Отчасти из-за цвета, но больше потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

    Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», – сказал Кантона.

    text

    Публикация от text (@ericcantona)

    Сколько алкоголя вмещает Неймар

    Источник: Instagram

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    01.07.2018 06:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:17

      Он еще и актер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 июля 2018, 09:34

      Скорее не чемодан , а клоун ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 1 июля 2018, 07:17

      Про чемодан правильно сказал, а падает потому, что одно "колесико" отвалилось.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2018, 06:43

      Чемодан - летун...."Фигаро здесь, Фигаро там"...))

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 1 июля 2018, 06:39

      артист !
      кажется он играл в каком-то фильме.
      Попал как-то в девятку, вот было удивленное лицо.
      после атакк он фан, ему уже не дали играть в Британии.

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