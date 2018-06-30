Россияне выиграли неофициальный ЧМ среди болельщиков

Команда российских болельщиков выиграла турнир «Футбол объединяет», проходивший 29-30 июня в Санкт-Петербурге под эгидой РФС. Соревнование неофициально считалось чемпионатом мира среди фанатов.

В финале россияне одержали победу над алжирцами со счетом 3:1.

Участниками турнира стали команды из 15 стран. Матчи из двух таймов по 20 минут проходили на стадионе «Динамо» в формате «восемь на восемь».

Третьими стали болельщики из Италии, четвертое место заняли киприоты. В турнире имели право участвовать игроки старше 25, не занимавшиеся футболом на профессиональном уровне.