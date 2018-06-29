Главные новости дня. Смолов – лучший игрок сезона, Черчесова хотят видеть тренером Польши

Худшей командой группового этапа ЧМ-2018 стала Панама.

Россия – в тройке по километражу и лучшая среди команд плей-офф.

Фернандеса назвали лучшим правым защитником группового этапа ЧМ.

Сборная Южной Кореи подверглась атаке по прилету домой.

Польские СМИ хотят видеть Черчесова во главе сборной Польши.

Путин не сможет посетить матч Испания – Россия.

«Спартак» не устроило 25-миллионное предложение из Китая по покупке Промеса.

Смолов признан лучшим игроком сезона в России, Семин – лучшим тренером.

«Челси» предложил 27 миллионов за Головина.

«Рубин» готов помочь сборной Франции помощь в борьбе с Месси.