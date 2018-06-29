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  • Главные новости дня. Смолов – лучший игрок сезона, Черчесова хотят видеть тренером Польши

Главные новости дня. Смолов – лучший игрок сезона, Черчесова хотят видеть тренером Польши

29 июня 2018, 20:47
8

Худшей командой группового этапа ЧМ-2018 стала Панама.

Россия – в тройке по километражу и лучшая среди команд плей-офф.

Фернандеса назвали лучшим правым защитником группового этапа ЧМ.

Сборная Южной Кореи подверглась атаке по прилету домой.

Польские СМИ хотят видеть Черчесова во главе сборной Польши.

Путин не сможет посетить матч Испания – Россия.

«Спартак» не устроило 25-миллионное предложение из Китая по покупке Промеса.

Смолов признан лучшим игроком сезона в России, Семин – лучшим тренером.

«Челси» предложил 27 миллионов за Головина.

«Рубин» готов помочь сборной Франции помощь в борьбе с Месси.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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T_REX
1530295124
Лучший игрок не может пройти в стартовый состав сборной, а как проходит, то мяч пнуть не может
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84aivengo
1530299336
ВАР-лучший судья,лучшие на этом чемпионате-болельщики
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niko5
1530301186
Ребята!!!Вы заевали уже тролить Смолова!!!!Он с вашей подачи никто,и зовут его никак!!Прекратите его возносить-он от это го играет,а вернее вообще не играет!!!
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aaaaahhhh
1530304536
ну по играм на ЧМ видно - он действительно бегает на двух ногах......
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DIDI 23
1530308463
Черчесова продать за 6 лямов.
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омск55
1530319629
Пусть валит
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Igor Belousov
1530334360
черчесову надо наших в финал вывести
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vodomut
1530335150
вот там ему место,"поможем"ляхам опустится ещё ниже
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